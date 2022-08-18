fb ig video ETtoday search mobile

安潔莉納裘莉私服美成畫報！「永恆單品」夏季白裙＋拖鞋外媒讚翻

>

記者鮑璿安／外電報導

衣櫃內的單品要永恆經典，藉此達到不過時的美感，好萊塢女星安潔莉納裘莉（Angelina Jolie）近期的街拍造型就為大家示範了完美的夏季穿著，她以VINCE簡潔白色連身裙搭配Valentino Garavani 涼鞋，自然而然散發巨星氣場。

▲安潔莉納裘莉（Angelina Jolie） 。（圖／CFP）

▲安潔莉納裘莉（Angelina Jolie）身穿來自加州服飾品牌VINCE連身裙 。（圖／CFP）

日前安潔莉納裘莉與14歲兒子諾克斯（Knox Jolie-Pitt）外出，被捕捉下輕鬆的私服造型，她身穿來自加州服飾品牌VINCE，以一件輕鬆的背心連身裙傳遞優雅氛圍，自然的皺褶感呈現於胸前，交叉出層次感，並加入收腰剪裁相佐，為她打造出簡單又俐落的效果。此外，安潔莉納裘莉在配件的選擇上也很巧妙，肩背白色DIOR 30 Montaigne 翻蓋包呼應，腳踩象牙色編織感Valentino Garavani 涼鞋，不過分搶戲卻很有細節，一套完整的夏季造型誕生。

▲安潔莉納裘莉（Angelina Jolie） 。（圖／CFP）

▲安潔莉納裘莉簡單的穿衣哲學受到外媒讚賞。（圖／CFP）

外媒也點評安潔莉納裘莉的穿衣哲學，認為她穿出了簡單的規則，尤其是夏季必備的白色連衣裙，兼具多功能性以及永恆的雙重價值，這類「無潮流單品」不會隨著時間所淘汰，因此能讓穿著更經典。

►野生迪麗熱巴根本仙女降落！「緊身洋裝配拖鞋」藏不住極致比例

►郭采潔撞衫小S「一敗筆」輸了！　王心凌領軍《乘風破浪》全員芭比粉


★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

關鍵字：

安潔莉納裘莉, Angelina Jolie, VINCE, 私服, 夏季

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

ET Fashion

推薦閱讀

王心凌撞衫泫雅沒在怕！　性感小野馬PK失敗因「妝容太嚇人」

王心凌撞衫泫雅沒在怕！　性感小野馬PK失敗因「妝容太嚇人」

感情中容易「慣性放電」的星座TOP 3　雙魚女第一名，天生就會撩人

感情中容易「慣性放電」的星座TOP 3　雙魚女第一名，天生就會撩人

周杰倫拎愛馬仕柏金包飆破百萬元　改造成刺繡款身價激升

周杰倫拎愛馬仕柏金包飆破百萬元　改造成刺繡款身價激升

堅果也上榜！營養師：早上起床吃「這4種食物」最好 「愛情看得比麵包重要」星座Top 3！冠軍內心無價，金錢才無法滿足 4萬坪SOGO大巨蛋明年開　董座：要做「與年輕人對接」的新概念商場 星巴克「特定12天」外送全日買一送一、兩杯6折很可以 樂扣樂扣「網美級隨行杯」好燒　搖搖吸管杯打卡太可愛 第一眼看到貝殼還是珍珠？30秒測出你的「隱藏性格」 星巴克8／15起「不限品項買一送一」　挑對時段進店現省一半

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面