安潔莉納裘莉私服美成畫報！「永恆單品」夏季白裙＋拖鞋外媒讚翻

記者鮑璿安／外電報導

衣櫃內的單品要永恆經典，藉此達到不過時的美感，好萊塢女星安潔莉納裘莉（Angelina Jolie）近期的街拍造型就為大家示範了完美的夏季穿著，她以VINCE簡潔白色連身裙搭配Valentino Garavani 涼鞋，自然而然散發巨星氣場。

▲安潔莉納裘莉（Angelina Jolie）身穿來自加州服飾品牌VINCE連身裙 。（圖／CFP）

日前安潔莉納裘莉與14歲兒子諾克斯（Knox Jolie-Pitt）外出，被捕捉下輕鬆的私服造型，她身穿來自加州服飾品牌VINCE，以一件輕鬆的背心連身裙傳遞優雅氛圍，自然的皺褶感呈現於胸前，交叉出層次感，並加入收腰剪裁相佐，為她打造出簡單又俐落的效果。此外，安潔莉納裘莉在配件的選擇上也很巧妙，肩背白色DIOR 30 Montaigne 翻蓋包呼應，腳踩象牙色編織感Valentino Garavani 涼鞋，不過分搶戲卻很有細節，一套完整的夏季造型誕生。

▲安潔莉納裘莉簡單的穿衣哲學受到外媒讚賞。（圖／CFP）

外媒也點評安潔莉納裘莉的穿衣哲學，認為她穿出了簡單的規則，尤其是夏季必備的白色連衣裙，兼具多功能性以及永恆的雙重價值，這類「無潮流單品」不會隨著時間所淘汰，因此能讓穿著更經典。

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