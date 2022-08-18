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超準！從「擠牙膏方式」秒測你的內耗指數，這種人活得最快樂

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編輯／Lily

有時候看似再平凡不過的生活習慣，卻能看出一個人的個性，就像是刷牙前必做的擠牙膏動作，竟能剖析你的心理內耗指數，你是否總和自己過不去，越想越煩惱呢？一起來測測看！

▲▼從「擠牙膏方式」秒測你的內耗指數 。（圖／翻攝自小紅書）

▲（圖／翻攝自小紅書）

你擠牙膏的方式是哪一種呢？

A.從下面開始擠

B.拿起來就直接擠

C.從上面開始擠

D.每次都不一定

選擇A的你 內耗指數5顆星

你是完美主義者，對自己的要求很高，所以總會東想西想和自己過不去，做事情總會想得很遠，但想到未來的不確定性，又讓你覺得很慌，不知道怎樣的決定才是好，有時候想到累了，連帶影響自己行動力，接納自己是改變現狀的第一步。

選擇B的你 內耗指數4顆星

外人看你大喇喇什麼都不在乎，其實你的內心對自己很要求，無形中產生一種矛盾，就成為你個人內耗的根源。有時候你因為自己有要求，所以過不去這一關，人都想要變得更好，這個想法很值得肯定，但別成為你的阻礙，建議給自己訂定小目標，達到了也別忘了給自己鼓勵。

選擇C的你 內耗指數3顆星

你很清楚自己，也了解自己的優點和缺點，正常的情況下你較不會和自己較勁，做事情循規蹈矩，做自己能力所及的事情，並從中得到成就感，話雖如此，你有時候也會想和別人比較，越比越生氣，讓自己陷入情緒內耗。

選擇D的你 內耗指數2顆星

你不會跟著情緒走，怎麼快樂怎麼做，當遇到困難時，也會適當轉移注意力，你不會花太多心力在未知的事情上，反而會注意生活中的小確幸，目前的處於愉悅的心理狀態，什麼事情都順順的做，不想去想太多。

►第一眼看到貝殼還是珍珠？30秒測出你的「隱藏性格」

關鍵字：

擠牙膏, 內耗, 快樂

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