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營養師教「保健食品正確保存」6大關鍵！放冰箱反而容易變質

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▲▼營養師教保健食品正確保存6秘訣 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

▲營養師提醒，營養保健品的保存方式很重要。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、pexels

不少人都有透過營養保健食品來補充營養的習慣，但花大錢購買的保健食品最怕儲存條件不佳，導致產品變質！營養師陳心驊（菲菲）就提醒，變質的營養保健產品不僅效用大打折扣，還有可能吃進大量細菌、黴菌、毒素、過氧化物等危險。她就分享保健食品正確保存的6個關鍵，快來看看你做對了沒？

▲▼營養師教保健食品正確保存6秘訣 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃避免高溫、潮濕、日曬

避免將保健食品放在窗邊、陽台、浴室、瓦斯爐旁、熱水壺旁，濕氣和高溫容易造成產品變質，一定要注意！最好是擺放在乾燥、陰涼、明顯處，像是廚房中島、飲水機旁或書桌上，才是良好的儲存條件，且擺放在明顯處有提醒自己記得吃的作用。

＃開罐後丟棄填充物

保健食品開封後，可直接將封口紙和內含的綿花、塑膠紙、乾燥包等填充物丟棄，這些填充物容易吸附水氣增加瓶罐內濕氣，更易導致變質。但是瓶蓋上面的墊片別拔掉，那是用來維持瓶罐密封性很重要的墊片。

＃保存期限意義

產品瓶身上的保存期限是指未開封可放置期限，開封後建議2個月內吃完，趁新鮮吃完，避免營養素隨時間流失。

▲▼營養師教保健食品正確保存6秘訣 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃避免手伸入

不少人要吃保健食品的時機都比較隨性，看到就吃，不會特意洗好手再取用，因此避免手伸入瓶罐、密封袋內就會是比較好的選擇，以免手部細菌污染產品，建議可以倒在瓶蓋上，會是比較好的作法。

＃避免大包裝

有些賣場有販售像是180、240粒等大包裝，確實比較便宜，若每天吃一顆可以吃半年以上，但這樣每日開關瓶蓋，反覆3個月以上就容易因為水氣或氧化造成產品變質。

若需購買大包裝建議要做好2件事。第一放置防潮箱，第二要多瓶分裝，且確保瓶罐確實密封，才能避免開關瓶罐造成氧化變質。

▲▼營養師教保健食品正確保存6秘訣 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃別隨意放冰箱

依照瓶身標示的儲存條件擺放，別以為放在冰箱低溫可以達到保存的效用。由於放置冰箱要取出食用時，容易因溫差導致水氣凝結，使產品濕氣增加造成變質、結塊、黑斑。

通常錠狀、粉狀產品水活性較低，可以放在室溫陰涼處，液體狀產品可依瓶身標示開封後存是否存放於冰箱。

▲▼營養師教保健食品正確保存6秘訣 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

最後陳心驊也提醒，若看到許久未吃的保健品出現黑色斑點或看起來水水的潮濕狀，建議立即丟棄別再留戀！下次記得好好保存，並在開封後2個月內吃完，才能有效強身不傷身。

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關鍵字：

營養師, 營養素, 營養補給品, 保健品, 保健食品, 保存, 方式

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