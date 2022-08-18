潤娥破尺度亮出「粉色內褲頭」！　「15公分迷你熱褲」短到好害羞

記者王則絲／台北報導

韓女星潤娥近日登上韓版《DAZED》雜誌9月號封面，少見以性感姿態演繹時尚造型，封面上潤娥的眼神流露強烈氣魄，招牌神仙顏值找不到缺點，而她不只是穿著短版上衣與「15公分迷你熱褲」，露出一截腰腹，還亮出了少女系粉紅色「內褲頭」，令人看了好害羞。

潤娥最近不光是因少女時代的新專輯活躍歌壇，頻繁登上節目做宣傳，同時，與李鐘碩主演的新劇《黑話律師》（Big Mouth）也正如火如荼播映中，現在又登上了時尚雜誌，只能說歐膩真的太忙碌了吧。

潤娥早已是各大雜誌封面的熟面孔，這回釋出的新畫報中，她少見的以著重性感的姿態出鏡，負責演繹數套MIU MIU 的秋冬新裝。潤娥先是以一套短版毛呢套裝流露氣場，下身的短褲目測幾乎只有「15公分」這麼短，相當性感，還悄悄露出了與內搭成套的粉紅色「內褲頭」，造型突破尺度。

另一套明亮色系的造型也很吸睛，潤娥一身鏤空的白金色水鑽背心與裙裝，內搭透視薄紗，同時展現優雅唯美與火辣氛圍；最後一套則是回歸頑皮的少女風格，學院風的大衣外套與百褶裙呈現逆齡效果，潤娥吐舌的表情也很可愛。

本次畫報系列中，潤娥皆以MIU MIU與藝術家Nathalie Djurberg、Hans Berg合作的珠寶系列來點綴造型，透過五顏六色的藥丸和小動物元素，可愛的形狀顛覆珍貴珠寶的概念，營造出天真爛漫的性格。

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