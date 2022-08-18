瑪丹娜砸10萬穿名牌母女裝慶生　再換爆乳裝秀64歲美魔女曲線

▲瑪丹娜穿著約65,000元的Dolce & Gabbana義大利彩釉陶器圖案洋裝過生日。（圖／翻攝madonna）

記者陳雅韻／台北報導

西洋樂壇流行天后瑪丹娜（Madonna）16日歡度64歲生日，她大手筆邀至親好友與6個兒女，同遊義大利西西里慶生，她在IG開心表示生日不只一天而是一整周，因此天天舉辦派對慶祝，她也每天換名牌行頭，作風向來大膽的她竟最享受穿親子裝的樂趣，花超過10萬元包下Dolce & Gabbana義大利彩釉陶器圖案洋裝與童裝，與9歲雙胞胎養女黛拉與艾斯特一起穿母女裝。

▲瑪丹娜與9歲雙胞胎養女史黛拉與艾斯特都穿Dolce & Gabbana印花洋裝，童裝單件約22,000元。（圖／翻攝madonna）

瑪丹娜寵女向來不手軟，已多次與雙胞胎女兒一起穿名牌母女裝，這回慶祝64歲生日，母女三人再度以全套義大利設計師品牌Dolce & Gabbana新裝亮相，留下美好回憶；此行瑪丹娜也為與前夫蓋瑞奇生的兒子羅科慶祝22歲生日，當天她以花卉洋裝配上Dior「黛妃包」Lady Dior黃色手袋，展現優雅的一面。

▲瑪丹娜先為與前夫蓋瑞奇生的兒子羅科慶祝22歲生日，她拎Dior Lady Dior包約180,000元。（圖／翻攝madonna）

不過狂野因子依然深植瑪丹娜的心中，昨晚她發起超現實主義派對，與會親友各個精心打扮，她也換上招牌的爆乳裝還大秀美腿，閃亮亮的珠寶首飾戴好戴滿，同時搭配比利時精品品牌DELVAUX約30萬元的Brillant L’Humour包，64歲的她堪稱美魔女界代表人物。

▲瑪丹娜舉辦超現實主題派對，穿大膽爆乳裝搭比利時精品包品牌DELVAUX約30萬元的Brillant L’Humour包。（圖／翻攝madonna）

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