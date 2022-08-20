LIFE・經典／物理學的成就　讓我們迎向透明的美型家電

▲BKID設計的透明烤麵包機。（圖／翻攝BKID、Magimix官網）

記者蔡惠如／綜合報導

近年來家電迎向美型似乎是一個大趨勢，各家業者紛紛推出外型功能兼具的美型家電，設計公司BKID的透明烤麵包機，最近又成為外媒話題，它的熱源像是魔法一般的來自透明玻璃上，那要歸功於物理學開發出石墨烯的成就，這樣一個物質，增進了家中廚房與餐桌上的獨特風光，甚至還得了一座諾貝爾獎。

石墨烯（Graphene）是一種由碳原子組成六角型呈蜂巢晶格的平面薄膜，從前被認為是假設性的結構，無法單獨穩定存在，直至2004年，英國曼徹斯特大學物理學家安德烈·海姆和康斯坦丁·諾沃肖洛夫，成功在實驗中從石墨中分離出石墨烯，兩人也因此共同獲得2010年諾貝爾物理學獎。

石墨烯的特色在於結構穩定與優異的導熱性，而且它幾乎是透明的，以往它時常被應用在觸控螢幕、光板或太陽能電池上，在10多年前因為製程關係，石墨烯是世界上最昂貴的材料之一，隨著製程改善量產，價格逐漸可以進入大眾市場，也出現了許多美麗的家電設計。

2021年的美國消費性電子展中，BKID設計的石墨烯烤麵包首度對外亮相，吸引了許多注重家電設計的消費者目光，由於透明的石墨烯結合玻璃材質，能出現魔法般的玻璃加熱效果，大大的減少了烤麵包機的體積，且打開使用還變的兩邊都能加熱，可以一面溫熱麵包、另一面保溫牛奶。

但最神奇的瞬間當然是看到機體內吐司慢慢的出現焦香，真的就有如魔法一般，使用者可以輕鬆辨識要烤到什麼程度，當然不僅止烤土司，包括墨西哥捲餅或三明治也很可以。

透明烤麵包機的加熱功能可以在90秒內達到200度的高溫，這覺得是個紮實的加熱方式，唯一可惜的是使用者無法聽到令人開心的吐司彈跳聲，但觀察麵包慢慢出現焦香感則是另一種新的療癒方式。

美國家電品牌Magimix之前也推出了Vision Toaster的透明烤吐司機，採用的是傳統烤麵包機的輪廓，但將外殼以玻璃材質替代，也會有同樣的觀察效果（而且它會自動彈起來），帶點古典小巧外型則是餐桌上另一種風格。