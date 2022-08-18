星巴克「特定12天」外送全日買一送一、兩杯6折很可以

▲星巴克外送推買一送一優惠。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官方粉絲團、各業者）

記者蔡惠如／綜合報導

近期星巴克實體通路星光優惠告一段落後，又悄悄在外送通路展開「兩杯6折」、「好友分享」等優惠，而且至少長達兩週，消費者只要透過foodpanda、統一自家foodmom平台購買，就有相對5折至6折優惠，無論是要揪咖或是自己一人嗑兩杯，2種優惠都很可以！

星巴克在8／30前，於foodpanda上推出兩杯6折優惠活動，消費者在優惠期間訂餐，購買2杯特大杯冰熱、風味一致的「那堤」或「摩卡可可碎片星冰樂」，可享兩杯六折優惠，請注意其餐點不提供備註以及客製化服務，還有外送費等相關延伸費用要考量一下喔。

而另一款優惠則在統一自家外送平台foodomo，在9／9前的每週三、四、五，全日於外送平台foodomo購買兩杯特大杯冰熱、風味一致的「那堤」或「美式咖啡」，其中一杯由星巴克招待，直接份量加倍，2個外送平台都有提供星巴克最熱門、銷量最多的「那堤」品項，算是很有誠意的一次，而且優惠期間也拉得相當長。

伯朗咖啡館在8月每週一也有買一送一優惠，優惠日包括8／22、8／29，只要在這天進店消費並持Lounge卡儲值金付費，便可享買一杯送一杯的回饋，飲品可任選，結帳金額以高價品計算，而且是伯朗咖啡全部門市都可適用。