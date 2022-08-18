超逼真「蟑螂食物夾」網上爆紅　再也不怕心愛零食被偷吃！

編輯／JJ

貼心提醒：以下有逼真的假蟑螂圖片，請斟酌觀賞。

喜歡吃的零食放在家中，最無奈的事莫過於被其他家人或室友給吃掉了，其次則是放到受潮影響口感，然而有一個方法可以一次解決這兩個問題！網友分享日本推出一款「蟑螂食物夾」，以超逼真的手法模擬大蟑螂，用來當作零食封口，不只能保持新鮮，且肯定沒人敢靠近你的食物。

▲蟑螂外型的食物保鮮夾子。（圖／取自ZOMBIE SHOP官網）



近日，有民眾在網路上分享了這一款「蟑螂食物夾」，並表示：「完美保護你的零食。」立刻引發討論。原來這是先前日本推出的「蟑螂食物夾」，在許多代購網站、外國網站和Amazon上都有販售。

▲「蟑螂食物夾」近看超逼真。（圖／翻攝自Amazon）



「蟑螂食物夾」的尺寸大小如同一隻巨型大蟑螂，足有11公分長，透過完全擬真的方式打造，不只是色澤逼真，連蟑螂腳上的毛、頭上觸鬚都製作得唯妙唯肖，用法相當簡單，將未吃完的零食袋口捲起，再夾上「蟑螂食物夾」，就能發揮它的神奇效用了。

▲「蟑螂食物夾」近看超逼真。（圖／翻攝自Amazon）



你會發現你的零食再也沒人敢偷吃，沒吃完也不怕軟掉，再者，還有網友指出，「蟑螂食物夾」根本是「減肥神器」，「光看到就食慾全消」、「看了就噁心」、「戒零食效果一百分」、「半夜起來覓食會嚇瘋。」