fb ig video ETtoday search mobile

超逼真「蟑螂食物夾」網上爆紅　再也不怕心愛零食被偷吃！

>

編輯／JJ

貼心提醒：以下有逼真的假蟑螂圖片，請斟酌觀賞。

喜歡吃的零食放在家中，最無奈的事莫過於被其他家人或室友給吃掉了，其次則是放到受潮影響口感，然而有一個方法可以一次解決這兩個問題！網友分享日本推出一款「蟑螂食物夾」，以超逼真的手法模擬大蟑螂，用來當作零食封口，不只能保持新鮮，且肯定沒人敢靠近你的食物。

▲蟑螂食物夾 。（圖／翻攝自Amazon）

▲蟑螂外型的食物保鮮夾子。（圖／取自ZOMBIE SHOP官網）

近日，有民眾在網路上分享了這一款「蟑螂食物夾」，並表示：「完美保護你的零食。」立刻引發討論。原來這是先前日本推出的「蟑螂食物夾」，在許多代購網站、外國網站和Amazon上都有販售。

▲蟑螂食物夾 。（圖／翻攝自Amazon）

▲「蟑螂食物夾」近看超逼真。（圖／翻攝自Amazon）

「蟑螂食物夾」的尺寸大小如同一隻巨型大蟑螂，足有11公分長，透過完全擬真的方式打造，不只是色澤逼真，連蟑螂腳上的毛、頭上觸鬚都製作得唯妙唯肖，用法相當簡單，將未吃完的零食袋口捲起，再夾上「蟑螂食物夾」，就能發揮它的神奇效用了。

▲蟑螂食物夾 。（圖／翻攝自Amazon）

▲「蟑螂食物夾」近看超逼真。（圖／翻攝自Amazon）

你會發現你的零食再也沒人敢偷吃，沒吃完也不怕軟掉，再者，還有網友指出，「蟑螂食物夾」根本是「減肥神器」，「光看到就食慾全消」、「看了就噁心」、「戒零食效果一百分」、「半夜起來覓食會嚇瘋。」

關鍵字：

蟑螂食物夾, 小廢物

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

ET Fashion

推薦閱讀

王心凌撞衫泫雅沒在怕！　性感小野馬PK失敗因「妝容太嚇人」

王心凌撞衫泫雅沒在怕！　性感小野馬PK失敗因「妝容太嚇人」

星巴克「特定12天」外送全日買一送一、兩杯6折很可以

星巴克「特定12天」外送全日買一送一、兩杯6折很可以

感情中容易「慣性放電」的星座TOP 3　雙魚女第一名，天生就會撩人

感情中容易「慣性放電」的星座TOP 3　雙魚女第一名，天生就會撩人

周杰倫拎愛馬仕柏金包飆破百萬元　改造成刺繡款身價激升 4萬坪SOGO大巨蛋明年開　董座：要做「與年輕人對接」的新概念商場 堅果也上榜！營養師：早上起床吃「這4種食物」最好 潤娥破尺度亮出「粉色內褲頭」！　「15公分迷你熱褲」短到好害羞 「愛情看得比麵包重要」星座Top 3！冠軍內心無價，金錢才無法滿足 樂扣樂扣「網美級隨行杯」好燒　搖搖吸管杯打卡太可愛 星巴克8／15起「不限品項買一送一」　挑對時段進店現省一半

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面