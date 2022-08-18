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TAG Heuer智能錶連線保時捷！　錶上秀相容車款里程、操控冷暖氣

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▲▼ TAG Heuer 。（圖／公關照）

▲TAG Heuer Connected Calibre E4智能腕錶保時捷特別版，90,900元。（圖／TAG Heuer提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

顛覆智能錶不斷汰換的刻板印象，精品化設計讓佩戴者襯托品味也戴得長久，TAG Heuer（泰格豪雅）、Montblanc（萬寶龍）均以精緻設計與做工，收服品味人士。TAG Heuer最新力作與Porsche保時捷聯名推出Connected Calibre E4智能腕錶保時捷特別版，設計靈感源自保時捷電動車款Taycan，同時搭載Wear OS作業系統，可支援腕錶與相容車款間的連線功能，直接於面盤上顯示車輛電池剩餘量、車款電池或汽油耗盡前的剩餘公里數、行駛的總里程數，甚至可快速操控車輛的冷暖氣。

▲▼ TAG Heuer 。（圖／公關照）

▲TAG Heuer品牌大使魏嘏雋出席智能錶保時捷特別版的首爾發表會。

可與TAG Heuer Connected Calibre E4智能腕錶保時捷特別版連線的相容車型，包括Panamera（2022年起的G2 II車型）、Panamera（G2）、911車型（2022年起的992車型）、911車型、Cayenne（2022年起的E3車型）、Cayenne（E2 II）、718、Macan II/III、Macan、Taycan。錶款外型主要以電動車款Taycan為靈感，以黑色鈦金屬打造錶殼，陶瓷錶圈及按把上點綴的來自車款的冷冽藍色，而錶圈測速儀設有0至400的專用刻度，則是向保時捷的最高時速致敬；最有趣是面盤設計靈感源自於印刷電路板和賽道，展現科技感。

▲▼ TAG Heuer 。（圖／公關照）

▲TAG Heuer Connected Calibre E4智能腕錶保時捷特別版，面盤設計猶如電路板。

TAG Heuer Connected Calibre E4智能腕錶保時捷特別版不僅能與保時捷相容車型連線，也提供計步器或心率感測等功能。萬寶龍（Montblanc）最新Summit 3系列智能腕錶特別強調搭載完整的健康應用程式，包括計步功能、睡眠監測和血氧測量等，並可同步記錄多種不同的運動型態，同時內建的Google Maps程式、Google Pay，讓生活更便利，以鈦金屬打造的錶款共有3種款式，換置面盤則結合品牌經典錶款1858系列、寶曦系列與Geosphere世界時間可供變化。

▲▼ TAG Heuer 。（圖／公關照）▲▼ TAG Heuer 。（圖／公關照）

▲男星「王子」邱勝翊佩戴萬寶龍Summit 3系列智能腕錶，43,200元。（圖／萬寶龍提供）

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關鍵字：

TAG Heuer, 泰格豪雅, Montblanc, 萬寶龍

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