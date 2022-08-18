全台最難買蛋黃酥北上快閃！　傳承店「不二糕餅」8／21現身SOGO

記者蔡惠如／綜合報導

很多人都以為蛋黃酥近年才大熱，但中南部鄉親在中秋節前夕，早就為蛋黃酥排出長龍數十年，為的就是買到彰化不二坊的招牌禮盒，而第三代在台中開出的「不二糕餅」，傳承祖父手技，也在網路風評飄香，本次首度北上來SOGO快閃，早就有饕客摩拳擦掌，業者開出一人限購36顆，每日限量，不說也該知道要早點去搶位！

▲百貨中秋快閃話題店，SOGO請來彰化不二坊第三代「不二糕餅」首度北上引起話題。（圖／SOGO、環球購物中心提供）

SOGO復興館近期推出「摘星盛月 中秋禮坊」活動，內精選百款包括米其林星級美味大賞、廣式、傳統、創意月餅及西式甜點禮盒，其中最受囑目的就是傳承彰化排隊名店不二坊的「不二糕餅」，首度北上快閃，據悉不二糕餅的材料均與不二坊來源相同，內餡較不二坊清爽、外皮口感較為濕潤，也獲得許多網友推崇，從8／21至9／9快閃復興館，蛋黃酥售價340元起，每日售完為止。

▲SOGO復興館三奇壹號X築甜製菓，千層玫瑰蘇6入，售價420元。

此外，還有基隆的百年老店「三奇壹號X築甜製菓」、北市文山區「TDH貓茶町」與新竹「Mum，Mum饅饅好食」駐點，提供多款中秋限定組合。

▲SOGO復興館TDH貓茶町 鐵觀音茶巾閃耀禮盒9入（滿金箔），原價999元，特價888元。

Global Mall板橋車站B1即起也推出五大人氣排隊甜點快閃，包括文青清爽風、浮誇千層系通通找得到，有網路熱推「皮皮手作千層」、好吃好拍「里沙貝蕾馬卡龍」、日銷千包的「阿仁牛軋糖」、台中人氣伴手禮「蛋定蛋塔」、酥綿可口「愛威鐵盒餅乾」，直到8月底吃好吃滿。

▲療癒一夏，Global Mall板橋車站引進「皮皮手作千層」快閃，芒果千層蛋糕，單片售價190元。

首度快閃新北的「皮皮手作千層」，以層層鬆軟薄餅皮上疊滑順奶油，搭配當季水果、黑芝麻或抹茶；「里沙貝蕾馬卡龍」彩色馬卡龍多達20種口味，玫瑰荔枝、雙重起司、芒果優格、蓮花焦糖餅、宇治抹茶麻糬心意十足；「阿仁牛軋糖」熱銷的牛軋餅及雪Q餅推買五送一限定包；台中審計新村「蛋定蛋塔」滿口酥香，買五送一；「愛威鐵盒餅乾」也推出中秋限定鐵盒「月來月好」任選兩盒享95折。

▲台中「蛋定蛋塔」快閃Global Mall板橋車站，單顆60元，買五送一。