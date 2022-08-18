林心如度假變瘦喊話長腿沒P過　「戴千萬人魚項鍊」被海洋包圍

▲林心如逛CHAUMET Ondes & Merveilles頂級珠寶展，分享心儀單品 。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

法國珠寶CHAUMET Ondes & Merveilles頂級珠寶展開幕，首度以海洋為主題發展全新頂級珠寶系列，台灣為巴黎在7月發表後的海外首站。今（18日）邀請林心如搶先逛展，她演繹由綠色大溪地珍珠組成的人魚之歌系列項鍊，如同被海洋包圍讓她直呼：「太美了，每一樣都想帶走。」

▲林心如佩戴價值2千3百萬的Chant de Sirènes人魚之歌系列項鍊 。（圖／品牌提供）

林心如身穿白色深V禮服現身，巧妙以胸前肌膚襯托價值2千3百萬的「人魚之歌項鍊」，她說自己不習慣在前方露出太大片膚色，但有了項鍊中和恰到好處。系列特別以人魚神話為題材，由綠色大溪地珍珠、切割鑽石與鑲嵌碧璽相互交織，彩色系珠寶對林心如而言是全新嘗試，認為戴起來感覺格外清新明亮，瞬間被海洋包圍，感覺輕鬆又平靜。她喜愛海洋世界靈感，林心如提到，不同顏色細小珍珠搭配彩色非常活潑，「會忘記珍珠原本是成熟的，看起來很可愛。」

恰好林心如前段時間才與老公霍建華帶孩子前往墾丁出遊，她罕見PO出比基尼辣照展示身材，沒想到意外引發熱議，林心如透露自己度假回來不僅沒變胖反而還瘦了，因天氣炎熱不太進食，且大多都在villa中休息，讓她自豪表示：「想要秀一下身材，腿是沒有修過的。」

▲CHAUMET舉辦《Ondes & Merveilles de Chaumet》頂級珠寶展。（圖／品牌提供）

▲最高單價作品Déferlante浪濤系列頂級珠寶項鍊 。（圖／品牌提供）

CHAUMET舉辦《Ondes & Merveilles de Chaumet》頂級珠寶展，8月18日（四）至8月21日（日）於北師美術館璀璨展出，引進逾141件、總價近13億的頂級珠寶，首度以「海洋」做為貫串全系列，最高單價作品Déferlante浪濤系列頂級珠寶項鍊，採用刀鋒工藝，爪鑲梯形切割鑽石，描繪達制高點後破碎的海浪，使其呈現效果具有流動張力。

▲卡地亞（Cartier）發表全新Beautés du Monde頂級珠寶系列，以綠鬣蜥外貌為靈感的Iwana項鍊 。（圖／品牌提供）

此外，卡地亞（Cartier）發表全新Beautés du Monde頂級珠寶系列，在創意總監雅克琳卡拉奇（Jacqueline Karachi）巧思下，以綠鬣蜥外貌為靈感的Iwana項鍊，生動演繹綠鬣蜥皮膚紋理，點綴3顆總重43.45克拉的哥倫比亞祖母綠，讓項鍊成為第二層肌膚般，將文化與傳統巧妙結合。