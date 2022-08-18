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陳喬恩俏麗LV裝自爆巔峰體重62公斤　狂愛美食靠逛街血拼運動

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▲▼ 陳喬恩 。（圖／翻攝IG）

▲陳喬恩穿LOEWE T恤搭配LV 59,500元的DAMIER AZUR牛仔A字迷你裙。（圖／翻攝iam_joechen IG）

記者陳雅韻／台北報導

女星陳喬恩近日在香港工作，頻頻在IG限時動態分享上高級餐廳吃大餐、品嚐多家燒鵝飯、街邊小吃的美食照，引發粉絲好奇為何她天天大吃大喝不會胖，她立刻澄清：「忘了我之前上看62公斤了嗎？其實我不是天天吃的，如果今天開心吃，隔天我就會吃很少，然後我會去逛街買買買。」原來她常會買到忘了吃東西，對她而言逛街是最完美的運動，一舉兩得。

▲▼ 陳喬恩 。（圖／翻攝IG）

▲陳喬恩經常po美食照與網友分享。（圖／翻攝iam_joechen IG）

陳喬恩今分享在香港的美照，果然印證她是血拼高手，身穿西班牙精品LOEWE白T恤，搭配LV（Louis Vuitton，路易威登）要價59,500元的DAMIER AZUR牛仔A字迷你裙，顯得青春洋溢，有趣的是有網友指她的藍色LOEWE Logo染到色了，她親自解答：「那是衣服本身的設計。」

▲▼ 陳喬恩 。（圖／翻攝IG）

▲陳喬恩喜歡街邊小吃，半夜跑到香港灣仔買披薩。（圖／翻攝iam_joechen IG）

這套俏麗造型讓人看不出陳喬恩曾為體重掙扎，她透露之前住在北京不會自己叫外賣，都靠助理打點三餐，回台灣後學會如何叫Uber Eats，開啟她的新世界，一天吃5餐，加上她又是零食控、甜食王，隔離的日子把點外賣當樂趣，體重於是飆上人生的巔峰62公斤，還自我安慰正在休假，直到要幫朋友拍MV才發現沒有衣服可穿，幸好可把穿不下的服裝作義賣，但她擠不進新衣也很苦惱，於是只能將減肥排進日程了，而逛街正是她最理想的運動了。

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關鍵字：

陳喬恩, LV, LOEWE

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