營養師曝「檸檬好處」，入菜竟能幫助鐵質吸收

▲檸檬用處多，營養師教你發揮使用最大值。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

悶熱的夏季，就想來杯檸檬水消暑、開胃，營養師高敏敏分享，不少人都喜歡在飲料或是食物中加入檸檬來調味，檸檬含有維生素C，對身體來說好處多多，除了美白更有優秀抗氧化能力，營養師教你如何利用檸檬，發揮它的最大功能。

說到檸檬，你是否也檸檬、萊姆傻傻分不清呢？營養師高敏敏表示，想要辨認兩者不能只靠外皮顏色，最簡單的辨認方式就是看有沒籽。

高敏敏也提到維生素C的功用，除了大家熟知的美白，強大的抗氧化能力能防止自由基搞破壞，能促進膠原貸白合成，使皮膚關節健康漂亮，參與神經傳導物合成，對康壓力不疲勞，更能提升鐵質的吸收率等。

雖說檸檬不是維生素C最高的水果，但在生活中多加入檸檬，還是可以補充維生素C的，營養師建議4個方法如下：

#檸檬切片放入水中，提高飲水量

建議不愛喝白開水的人，可以在水中加入檸檬片，或滴幾滴檸檬汁提味，來增加喝水量及喝水的樂趣。

#檸檬汁入菜促進鐵質吸收

檸檬中的維他命C，能夠促進鐵質的吸收。

#檸檬醋飲，清爽開胃

建議喜歡檸檬風味的人，可以自製檸檬醋，飯前飯後偶爾來一小杯醋飲，幫助開胃、解膩。

#檸檬皮放冰箱，清新除臭

用完的檸檬皮不要丟，可以切成小塊放在冰箱角落，讓冰箱保持好味道。

高敏敏也提醒，維生素C過度補充無益，因維生素C是水溶性的營養素，吃多會隨著尿液排出 ，建議少量分次攝取、並以天然的來源為佳。

▲檸檬和萊姆這樣分。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

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