說．流行／BV 2001年竹籃包復活　孫芸芸、蔡詩芸示範「編織永不過時」

時尚的圈最終會繞回起點,Bottega Veneta在2001年推出的 Cabat包款,展示了最原始耐用的編織竹籃包,於2022秋冬系列,新任創意總監Matthieu Blazy手中宣告正式復活了,由此證明品牌的Intrecciato 皮革編織工藝是禁得起時間考驗的,讓《ET FASHION》說流行帶你一起穿梭經典。

▲2001年誕生的Cabat 系列包款,以1960年代法國南部女士風格為靈感 。(圖/品牌提供、翻攝自IG)



以編織Intrecciato翻開第一頁

品牌編織Intrecciato最初誕生於60年代時,當時的裁縫機無法操作過於厚實的皮革材料,因此工匠將柔軟的羊皮裁切交錯編織,如此美麗的巧合誕生了。耐用和耐看其實是編織工藝最初的特色,直至半個世紀過去,證明了編織不隨時間淘汰,甚至是2001年推出的 Cabat包款,在2022年還能以大勢之姿回歸。

Cabat 系列包款

▲Cabat的製作過程,需要選出四層最頂級的小羊皮,先將兩層皮革上下膠合後,裁成比例相同的皮革條 。(圖/品牌提供、翻攝自IG)



2001年誕生的Cabat 系列包款,以1960年代法國南部女士風格為靈感,遙想著漫步在沙灘上的女士們,自信且無謂的姿態。而Cabat一詞,更是法語中「竹籃」之意。Cabat的製作過程,需要選出四層最頂級的小羊皮,先將兩層皮革上下膠合後,裁成比例相同的皮革條,以木製框架為支撐,全程手工編織,包身一體成形無切縫接邊,營造出結構完整且充滿溫度的雋永包款。

▲孫芸芸、蔡詩芸(依序)演繹Cabat迷你尺寸。(圖/品牌提供、翻攝自IG)

本季Matthieu Blazy還為Cabat 推出全新迷你尺寸,附有可拆式的皮革背帶及收納內袋,小巧樣貌更貼近現代生活的時尚態度。除了經典的黑色與標誌的鸚鵡綠外,更有溫潤柔美的薰衣草紫色及清新的開心果綠,為系列增添活潑彩盤。

「When Your Own Initials are Enough」理念永不過時

如同Bottega Veneta 1970 年代的經典格言「When you own initials are enough」當你的名字足夠說明一切,是品牌不斷重複的核心價值,從不以華麗Logo和圖騰作為設計亮點,唯獨保留低調與精湛工藝融合,使編織成為品牌最重要的一張名片。

▲ Matthieu Blazy上任後打造出Kalimero Bag全手工編織包 。(圖/品牌提供)

Matthieu Blazy上任後,也看得出試圖回歸原始編織的野心,從他手中還交出了「 Kalimero Bag全手工編織包」,則是以紙質牛皮打造,運用全新的編織技術,完全沒有任何車線,如藝術品般闖入日常生活。不選擇大刀闊斧去除前人設計,而是在經典中不斷昇華,讓路走得更長更遠。

