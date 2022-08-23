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說．流行／BV 2001年竹籃包復活　孫芸芸、蔡詩芸示範「編織永不過時」

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記者鮑璿安／專題報導

時尚的圈最終會繞回起點，Bottega Veneta在2001年推出的 Cabat包款，展示了最原始耐用的編織竹籃包，於2022秋冬系列，新任創意總監Matthieu Blazy手中宣告正式復活了，由此證明品牌的Intrecciato 皮革編織工藝是禁得起時間考驗的，讓《ET FASHION》說流行帶你一起穿梭經典。

▲BV 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲2001年誕生的Cabat 系列包款，以1960年代法國南部女士風格為靈感 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

以編織Intrecciato翻開第一頁

品牌編織Intrecciato最初誕生於60年代時，當時的裁縫機無法操作過於厚實的皮革材料，因此工匠將柔軟的羊皮裁切交錯編織，如此美麗的巧合誕生了。耐用和耐看其實是編織工藝最初的特色，直至半個世紀過去，證明了編織不隨時間淘汰，甚至是2001年推出的 Cabat包款，在2022年還能以大勢之姿回歸。

Cabat 系列包款

▲BV 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲BV 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲Cabat的製作過程，需要選出四層最頂級的小羊皮，先將兩層皮革上下膠合後，裁成比例相同的皮革條 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

2001年誕生的Cabat 系列包款，以1960年代法國南部女士風格為靈感，遙想著漫步在沙灘上的女士們，自信且無謂的姿態。而Cabat一詞，更是法語中「竹籃」之意。Cabat的製作過程，需要選出四層最頂級的小羊皮，先將兩層皮革上下膠合後，裁成比例相同的皮革條，以木製框架為支撐，全程手工編織，包身一體成形無切縫接邊，營造出結構完整且充滿溫度的雋永包款。

▲BV 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲BV 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲孫芸芸、蔡詩芸（依序）演繹Cabat迷你尺寸。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

本季Matthieu Blazy還為Cabat 推出全新迷你尺寸，附有可拆式的皮革背帶及收納內袋，小巧樣貌更貼近現代生活的時尚態度。除了經典的黑色與標誌的鸚鵡綠外，更有溫潤柔美的薰衣草紫色及清新的開心果綠，為系列增添活潑彩盤。

「When Your Own Initials are Enough」理念永不過時

如同Bottega Veneta 1970 年代的經典格言「When you own initials are enough」當你的名字足夠說明一切，是品牌不斷重複的核心價值，從不以華麗Logo和圖騰作為設計亮點，唯獨保留低調與精湛工藝融合，使編織成為品牌最重要的一張名片。

▲BV 。（圖／品牌提供）

▲ Matthieu Blazy上任後打造出Kalimero Bag全手工編織包 。（圖／品牌提供）

Matthieu Blazy上任後，也看得出試圖回歸原始編織的野心，從他手中還交出了「 Kalimero Bag全手工編織包」，則是以紙質牛皮打造，運用全新的編織技術，完全沒有任何車線，如藝術品般闖入日常生活。不選擇大刀闊斧去除前人設計，而是在經典中不斷昇華，讓路走得更長更遠。

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關鍵字：

說流行, Bottega Veneta, BV, Cabat

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