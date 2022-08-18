擺脫夏日疲勞症！專業藥師傳授充電秘技，讓你電力滿格

▲夏日高溫不適有對策。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／綜合報導

台灣夏季高溫溼熱，不僅會讓人煩悶不適，更會帶給身體一些大小困擾，為此屈臣氏專業藥師分享夏日充電秘技，針對民眾夏天常見惱人身體狀況，提出保養對策，讓身體充飽電，活力滿滿再戰酷暑。

▲（圖／品牌提供，以下同）

#冷氣房噴嚏打不停

夏季不開冷氣受不了，頻繁出入冷氣房，內外溫差太大使人誘發過敏，甚至是感冒不適。屈臣氏專業藥師建議上班族們除了避免頻繁進出冷氣房外，更應養成規律運動習慣，提高身體對抗溫差的耐受力，適當再搭配維他命C、魚油等補給產品，長期使用幫助調節體質，增強身體保護力。



#沒胃口吃正餐

每逢酷熱夏日，許多人容易感到疲憊無力、食慾不振，常常會選擇吃冰或飲料代替正餐，不僅飲食營養不均衡，冰涼的食物也容易降低身體代謝循環，使消化機能變差，導致惡性循環。這時建議適時補充酵素、益生菌，維持消化道菌叢生態平衡，使排便順暢不囤積。此外，也可以多補充維生素B群及電解質，幫助身體基本能量代謝、補充滿滿活力。

#私密處悶熱不適

炎熱夏天到來，動不動就大爆汗，女生們手腳肌膚雖然能藉由衣著變化散熱透氣，私密處卻無法避免悶熱窘境，伴隨難耐的搔癢感及異味，藥師建議平常盡量避免長時間久坐，養成多喝水、少憋尿的好習慣，適時補充富含花青素的蔓越莓，並搭配食用針對女性私密保養的保健食品，打造健康私密處環境。

▲優倍多 高優質魚油軟膠囊，120粒，599元。

▲活沛多 維他命C1000+接骨木莓，20錠，230元。

▲日本味王 蔓越莓ROS特別版口含錠，499元。

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