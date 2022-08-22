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女朋友說缺乏安全感，不全是你的錯！試著用五種方式找回彼此連結

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文／女子學

貓心非常感謝每一位寫信給我的讀者，因為你們都很有勇氣，願意把自己的問題提出來，而願意求助，本身就是一件不容易的事情了。

這一次，貓心收到一位暱稱是「林」的人，寫來了這一封信：

女朋友說我沒辦法給他安全感。我每天都有報備我的行程、早安晚安。真的不懂為什麼她會這樣說。除了報備以外，有其他實際的方法可以讓女友心裡有「安全感」嗎？

▲（圖／免費圖庫pexels）

伴侶安全感的匱乏，不一定是你的錯

Dear 林，聽到你這麼說，真的辛苦你了。你已經很努力地給對方安全感，對方說她感覺不到，你還來我的信箱發問，代表你很想為這段關係努力下去。我想跟你說，我有看到你的努力喔！

安全感這件事情呀，其實蠻不容易的，女朋友在關係中沒有安全感，其實是來自於她帶著她的過去，你帶著你的過去，然後你們碰撞在一起，產生的結果。所以說，她缺乏安全感，不代表是你的錯喔！

不知道你是否對她缺乏安全感這件事情，感到好奇過？也許你可以試著問她看看，她覺得你沒有做什麼，或是做了什麼，讓她感到沒有安全感。

而進一步，又可以從這些事情上，延伸出「這些沒有安全感的時刻」，她腦海中有哪些情緒？有可能有生氣、害怕、恐懼、憤怒、緊張、不安，或是其他情緒。

這些情緒，讓她想到了哪一些事情呢？是過去交往的回憶嗎？是和父母之間的關係嗎？是童年的經驗嗎？是過去跟朋友相處的關係嗎？

了解了她的過去，將會讓你更明白，該怎麼做，能夠讓她比較有安全感。

▲（圖／免費圖庫unsplash）

五種愛與被愛的方式，讓你們連結彼此

除了討論她的過去之外，著名的「愛之語」，也是你們可以參考看看的方式。我們有五種愛與被愛的方式，第一種是「肯定的語言」：你喜歡被對方肯定、讚美嗎？她喜歡被你捧上天嗎？你們平常的對話當中，有哪一些話是能讓彼此覺得自己是被愛的呢？

第二種是「精心的時刻」：你跟她一起度過的哪一些時光，是她喜歡的呢？哪一些，又是你喜歡的呢？也許是吃飽飯一起去散散步，也許是一起追劇，也許是一起去冒險，每個人都不一定，這也得透過你們的對話當中去了解彼此。

第三種是「給予與接受禮物」：你喜歡收到她的禮物嗎？她喜歡收到你的禮物嗎？是什麼樣的禮物呢？是暖心小卡片嗎？還是一頓高級的晚餐？又或是彼此想要的小東西？透過討論，你們可以了解，哪一些是彼此喜歡的禮物。像是我就比較喜歡暖心小卡，而不是大餐，或是昂貴的東西。對我而言，實用的東西又比擺飾更喜歡。所以這也得透過你們的對話去了解，彼此喜歡什麼樣的禮物。

第四種是「服務的行動」：她喜歡你幫她摺衣服嗎？或是月經來的時候買晚餐給她吃？你又喜歡她為你做些什麼呢？你們交往的過程中，哪一些為對方做的事情，是對方喜歡的呢？

最後一種是「身體的接觸」：你喜歡被她擁抱嗎？她喜歡被你擁抱嗎？牽手是你或她喜歡的行為嗎？一般的吻或是法式的吻，是你或她感到被愛的方式嗎？透過討論，你們可以明白，哪一些肢體接觸，可以讓彼此感受到愛與被愛。

依附理論說，在對方有需求的時候出現，敏感地知道對方的需求是什麼，然後給予支持，是帶來安全感的方式，而這五種愛與被愛的方式，要如何在你們的關係中實踐出來，會讓彼此感到被愛呢？

每個人喜歡的愛與被愛的方式都不同，透過討論，可以讓你更明白，她需要安全感的具體作為是什麼。

祝福你，也辛苦你了。

作者粉絲團：貓心—龔佑霖

延伸閱讀

對另一半沒安全感怎麼辦？停止不必要的臆測，並將焦點放在兩人本身

對伴侶缺乏安全感？兩性作家亞瑟：「安全感和自信， 來自於妳累積了多少能力」

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

女子學, 安全感, 感情, 伴侶, 情侶

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