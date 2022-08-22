九陽「燕麥色豆漿機」下殺2680元　打豆漿、果汁、營養粥一機搞定

文／C編

豆漿具有豐富的蛋白質以及維生素，對於身體有很多好處，但市售豆漿含糖量較多、選用的原料來源也比較有疑慮，那不妨自己做吧！「Her森森」推出「九陽破壁免濾多功能豆漿機輕享版」，原價3990元、特價2680元，外觀是燕麥杏色，相當討喜。

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▲九陽破壁免濾多功能豆漿機輕享版（燕麥杏），原價3990元、特價2680元，點我購買。



九陽的多功能豆漿機這次推出的是絕美的杏色，溫暖的米白色調，放在家裡超級優雅，不擔心電器黑壓壓或太剛硬的設計，與室內裝潢不搭；400ml到600ml的容量，兩個人喝剛剛好，採用1分鐘28000轉的高速打碎效果、搭配四葉鋸齒頗浪刀片，底部還有循環加熱的效果、均勻受熱，更可以嚐得到飲品的濃醇香，而且免過濾、直接喝，新鮮天天做更健康，

除了豆漿，連濃湯、果汁、粥品，或是寶寶的副食品都可以輕鬆做，豆漿機總共有5種模式可以挑選，30分鐘就可以立刻熬煮完成，還有8小時預約功能，前一晚先把食材放在裡面，設好定時功能，早上就可以喝到好喝的豆漿，方便又簡單。

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▲九陽破壁免濾多功能豆漿機輕享版（燕麥杏） DJ06M-D23，原價3990元、特價2680元，點我購買。



「Her森森」推出「九陽破壁免濾多功能豆漿機輕享版」，原價3990元、特價2680元，絕對是養生首選，想要吃得健康、喝得營養就靠這一台，買給家人也是非常實用又實惠的禮物。