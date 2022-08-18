G-SHOCK賣到官網當機的聯名錶來了　與英國高端客製牌最近的距離

▲G-SHOCK x Bamford聯名錶款DW-6900BWD，4,600元。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

CASIO G-SHOCK聯名錶總不讓人失望，最新力作二度找上英國頂級客製腕錶品牌Bamford Watch Department，打造聯名錶款DW-6900BWD，定價4,600元，堪稱Bamford客製錶最親民的錶款，猶記得雙方第一款聯名錶在英國創下3分鐘完售的紀錄，此次新作上個月在日本開賣也湧入搶購潮，一度造成當機，魅力可見一斑，台灣引進60只，將於22日在限定店與官方商城銷售。

▲G-SHOCK x Bamford聯名錶款DW-6900BWD的錶帶環印有BAMFORD與G-SHOCK Logo。

G-SHOCK與Bamford於2020年的首次合作採用經典5600錶款，這回選用另一款具代表性的經典型號DW-6900，結合3種不同色調的水藍色，裝飾以黑色為基礎外觀的DW-6900BWD聯名錶，紀念雙方合作，錶背蓋刻印Bamford Logo，並於錶帶環上印有雙方Logo，並配有黑藍為主色調的特殊包裝，Bamford創辦人George Bamford表示：「我最喜歡此錶款的深淺水藍色調，當按下錶盤正前方的G字背光照明，浮現水藍燈光開啟獨特的時刻。」

▲G-SHOCK x Bamford聯名錶款DW-6900BWD搭配黑藍為主色調的特殊包裝。

Bamford近日也與德國汽車製造商RUF、潮流網站Highsnobiety聯名推出限量100只錶款，以TAG Heuer經典Carrera腕錶為藍本創作綠面限量錶，RUF與Highsnobiety Logo、計時小盤指針與中央計時秒針都以黃色裝飾，形成鮮明的對比，錶帶與車縫線也採相同配色，讓RUF車迷一眼就懂。

▲BAMFORD與汽車製造商Rufsince1939、潮流網站Highsnobiety聯名，推出以TAG Heuer Carrera錶為藍本的限量錶。（圖／翻攝bamfordwatchdepartment IG）



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