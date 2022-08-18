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抗老最重要的3個重點！尤其TOP 1很多人都會忘記，沒做好保養等於白費工

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記者李薇／台北報導、攝影　圖／品牌提供

抗老是女性一生的課題，就像是減肥一樣，透過飲食、保養、運動等功課，全面保持肌膚在最健康、凍齡的狀態，但是有些抗老觀念是錯誤的，必須要特別小心謹慎，以免做足了各種保養，最後卻看起來更老，那就不是最初的目標了。

TOP1：做好防曬

很多人都覺得自己保養做足就夠了，但其實紫外線造成的光老化，是讓肌膚加速出現細紋、鬆弛的關鍵，建議一定要每天做好防曬，避免肌膚受到日曬的刺激。

TOP2：規律作息

抹再多保養品，都比不上好好的睡一覺，並且是在正確的時間，讓身體達到確實的休息，可以幫助各項機能恢復正常，同時達到修護的效果，所以不熬夜是非常重要的關鍵。

TOP3：選錯抗老型護膚品

年輕的女孩可能用化妝水、精華跟乳液就夠，但隨著年紀越來越長，慢慢可以把乳霜、眼霜等保養品加上來，同時要依照自己的膚質進行使用，油性肌膚就要挑清爽一點的款式，乾性肌膚就要挑比較滋潤的單品，按照自己的需求選用，而不是長痘了還一直狂抹滋潤乳霜。

【推薦單品】

＃Valmont 丰彈塑妍V乳霜，50ml、售價16500元

▲抗老,乳霜,revive,valmont,赫蓮娜,蘭蔻,契爾氏,。（圖／品牌提供）

淡金色的漸層瓶身設計，展現出Valmont頂級的丰彈塑妍V系列乳霜，裡面含有賦活青春的活性成分與植物性角鯊烷，塗抹在肌膚上就宛如絲綢一樣滑順綿密，豐潤卻不會有厚重感，使用起來滋潤度恰到好處，可以讓肌膚擁有完美的養護效果。

＃RéVive 光采再生活膚日霜SPF30，50ml、售價6800元

▲抗老,乳霜,revive,valmont,赫蓮娜,蘭蔻,契爾氏,。（圖／品牌提供）

出門想要護膚同時又想要做到防曬的人，日霜就是最好的選擇，RéVive推出全新的光采再生活膚日霜SPF30，擁有最新的肌因再生賦活科技，可以幫助肌膚達到補水滋潤的效果，同時又可以防護紫外線的照射，同時可以舒緩肌膚狀態，絕對是上班人士最好的晨間養膚單品。

＃蘭蔻 超緊顏抗痕亮采三效精華，50ml、售價5800元

▲抗老,乳霜,revive,valmont,赫蓮娜,蘭蔻,契爾氏,。（圖／品牌提供）

特別採用3支真空管內的3大複合活性成分，包括：阿魏酸、新一代玻尿酸、高濃度亞麻水解萃取、維他命C、菸鹼醯胺等成分，可以幫助肌膚達到全面的抗老。

＃赫蓮娜 白繃帶修護乳霜，50ml、售價13600元

▲抗老,乳霜,revive,valmont,赫蓮娜,蘭蔻,契爾氏,。（圖／品牌提供）

獨創全新修護成分「塔斯米諾」，可以舒緩肌膚泛紅、乾癢等不適狀況，最適合在白天的時候使用，做到全天候的修護，而且使用起來清爽不黏膩，呵護肌膚24H不間斷。

＃契爾氏 A醇全能新生抗痕精華，50ml、售價3080元

▲抗老,乳霜,revive,valmont,赫蓮娜,蘭蔻,契爾氏,。（圖／品牌提供）

A醇是最近保養界很紅的抗老成分，但因為強而有力的功效，往往伴隨著敏感泛紅和乾燥脫皮等不適感，這次經過契爾氏的配方調整，讓女性也可以溫和卻有效果的逆齡。

關鍵字：

抗老, 乳霜, revive, valmont, 赫蓮娜, 蘭蔻, 契爾氏

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