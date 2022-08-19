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北臉UE系列推超帥工裝背心、洋裝　從登山到約會一套穿到底！

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記者王則絲／台北報導

從事戶外活動時，需要穿著機能性的服裝來適應環境，且比休閒服更注重實用性，但這些戶外機能服，放到都市裡的日常生活中，往往變得很突兀，The North Face 推出的UE系列（Urban Exploration）正是為了打破兩者間的藩籬而設計，本季秋冬更帶來了超帥的工裝背心、女生洋裝⋯⋯等單品，從登山到約會、跑趴都可以穿。

▲TNF UE系列 。（圖／品牌提供）

▲The North Face 的UE系列秋冬季登場。（圖／品牌提供）

許多人可能都有這樣的經驗，去登山之後回到城市，穿著一身機能裝扮繼續跟朋友吃飯、逛街，莫名覺得很尷尬，The North Face 的UE系列便是為了消弭大自然與城市的隔閡存在，今年秋冬延續「城即自然」主題，帶著全新Urban Ecology「自然無界」系列登場，將探索山野戶外的靈感與日常生活所需巧妙融合，並透過低飽和度大地色系象徵大自然色澤。

▲TNF UE系列 。（圖／品牌提供）

▲TNF UE系列 。（圖／品牌提供）

▲UE系列女裝背心、洋裝設計很可愛。（圖／品牌提供）

新推出的女生背心運用傘襬、衣領與大口袋的設計，替機能服裝增添可愛感；拼接風格洋裝不只適合戶外探索，穿去約會也絕對能吸引目光。男裝的工裝背心、夾克⋯⋯等更不用多說，輕量之外，甚至有多達10個口袋可以使用，特別適合平常不喜歡帶包包出門的男生朋友們。

▲TNF UE系列 。（圖／品牌提供）

▲TNF UE系列。（圖／記者王則絲攝）

▲男裝工裝背心、夾克不只帥，口袋更多到用不完。（圖／品牌提供、記者王則絲攝）

本季UE系列一舉涵蓋了悶熱夏季到涼爽秋冬的服裝，像是女裝黑白拼色的防風夾克，也有摩毛絎縫的輕羽絨衣、時髦的廓形西裝套裝與大衣，都能同時適應戶外與都市。

▲TNF UE系列。（圖／記者王則絲攝）

▲TNF UE系列。（圖／記者王則絲攝）

▲UE系列的保暖單品也設計得十分時髦。（圖／記者王則絲攝）

【更多機能風潮流單品】

美國跑鞋品牌HOKA近年來成為潮流圈的火熱品牌，其暢銷的經典款「Clifton」鞋款潮人鞋櫃都必備一雙，今年夏天HOKA特別為爆款鞋帶來全新粉彩新色Pastel Pack，其中這款清透的水藍色讓人少女心噴發。

▲潮流單品。（圖／品牌提供）

▲HOKA 2022粉彩新色系Pastel Pack「Clifton 8」鞋款。（圖／品牌提供）

PORTER INTERNATIONAL的包袋單品一向以實用著稱，今夏推出了兩款新包包系列備受矚目，包含「BOOST系列」，尺寸小巧可愛，卻顛覆視覺空間大小，利用多層擴充的細節，打造驚人收納效果；「QUAD系列」則是簡約休閒的小方包型，溫潤的大地色系能輕鬆穿梭各種場合。

▲潮流單品。（圖／品牌提供）

▲PORTER INTERNATIONAL BOOST系列小包。（圖／品牌提供）

▲潮流單品。（圖／品牌提供）

▲PORTER INTERNATIONAL「QUAD系列」。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

北臉, The North Face, UE, Urban Explortion

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