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最近掉髮掉到心慌？盤點頭髮最愛「6種食物」，吃出濃密髮量

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▲▼頭髮最愛食物。（圖／Unsplash）

▲花椰菜竟也是養髮食物。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

夏季頭皮出油量增多，又或是作息不正常且壓力大，每次洗頭時，頭髮總是一把一把掉，讓人好心慌，除了做好基礎清潔外，食補也能幫助鞏固髮絲，減少掉髮頻率，盤點6款頭髮最愛的食物，跟著吃出濃密髮量。

#黑米

黑米中含有18種氨基酸及硒、鐵、鋅等微量元素B1、B2，營養價值高，黑米能延緩毛囊衰老，同時減低掉髮頻率，以中醫理論來說，黑米能明目活血，對於治療貧血和頭髮早白都很有幫助。

▲▼頭髮最愛食物。（圖／Unsplash）

#黑豆

黑豆外皮之所以呈現深黑色，主要與其表皮富含花青素有關，且黑豆擁有優秀蛋白質、維生素B、E和不飽和脂肪酸，對於預防白髮和養髮都很有助益。

黑芝麻

黑芝麻含人體所需多種營養素，內含的蛋白質含量不輸肉類，鈣質、胺基酸含量也豐富，能幫助延緩頭髮變白速度，同時抵禦外在對頭皮的刺激，但黑芝麻也不適合補充太多，攝取過多會使皮脂分泌增加，營養頭髮正常生長。

▲▼頭髮最愛食物。（圖／Unsplash）

#牛奶

牛奶屬於優質蛋白質，也可以從蛋、豆、魚、肉類中取得，攝取優良蛋白質能降低掉髮機率，同時能增加頭髮密度，但是若你為痘肌則必須適量攝取，喝太多可能讓你痘痘冒不停。

#花椰菜

花椰菜富含維生素C，維生素C除了能調節免疫力，也能幫助增生膠原蛋白，預防頭髮乾澀與斷裂，多吃花椰菜能養出頭皮良好的生長環境。

▲▼頭髮最愛食物。（圖／Unsplash）

#菠菜

補血和養髮大有關聯，鐵是構成血液中血紅蛋白的煮成分，能使頭髮健康，因此建議補充含鐵食物幫助抗落髮，像是菠菜就擁有豐富鐵質，但烹煮時留意時間不要太久，以免營養成分流失白白補充。

►營養師曝「檸檬好處」，入菜竟能幫助鐵質吸收

關鍵字：

掉髮, 落髮, 心慌, 食物

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