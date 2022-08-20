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比利時小天后「安琪兒」讓香奈兒一見傾心　3件事帶你認識她

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

香奈兒大使們一字排開，當中出現了一張新臉孔，有人稱她是比利時小天后，她是安琪兒Angèle Van Laeken。

舉凡摩洛哥皇室成員Charlotte Casiraghi、Kristen Stewart、時尚仙人Tilda Swinton、小丑女Margot Robbie、人間香奈兒Jennie、韓國超模Soo Joo Park⋯⋯齊聚Chanel的女性品牌大使們，有的甜美、有的性感，但是她們都有一個共通點：令人崇拜的獨立女性意識，與香奈兒女士的價值觀一脈相承。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2021年期間，香奈兒Coco Beach以及其他形象廣告上出現了一張你我不曾看過的新面孔，她就是素有比利時小天后封號的安琪兒Angèle Van Laeken，究竟什麼來頭和能耐，讓香奈兒對她一見傾心？甚至在近日即將開辦的演唱會，由香奈兒會她量身打造表演服！

認識安琪兒Angèle Van Laeken

稱霸歐陸流行樂壇

身在台灣的我們，音樂市場以K-Pop、華語以及美國流行樂所主宰著，鮮少有機會接觸到歐洲國家的樂曲，若是好奇，不妨就先從Angèle的音樂開始聽起吧！

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

祖籍為比利時的Angèle，多以法文與英文演唱，其歌曲在法國和祖國尤其受歡迎，輕快的調性加上朗朗上口的歌詞，在Spotify上多首單曲有著數千萬的聆聽次數！單說她有多紅，你或許不信，如果有串流大佬Netflix為其專製紀錄片，多少承認了Angèle的小天后封號吧？

自由女性靈魂

就像前言所說的，香奈兒的女性大使們都有著一股獨立、自由的魅力，Angèle亦是如此。表明自己的雙性戀和女性主義立場，Angèle多次公開討論著自己的價值觀與信仰（並非宗教的那種）。

會如此堅定立場，原因其來有自，2017年Angèle曾接受《花花公子》的採訪，爾後報導出爐，Angèle深感被背叛，《花花公子》草率地選擇了一張Angèle雙手捧著甜椒於胸前的照片（點此看原圖），文字也多半著墨在Angèle的身材、幾乎沒提到她的音樂和創作。身為女性，有時不免感到驚訝，21世紀的今日我們依舊甩不掉無聊的男性凝視視角。

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

將這一股堅毅意志，融入至自身的音樂本業，譜曲也寫詞的Angèle，2021所發行的專輯裡就有一首〈自由Libre〉，一段歌詞如是說：「我之前很害怕，說話不敢大聲，也從不站在最前方。相信我，如今的我已改變。你當知曉，我已熟悉你的遊戲規則，我是自由的而且誰也無法改變。」自由靈魂不覺得與香奈兒女士有幾分相似嗎？

真性情美人

女藝人礙於維持形象，所說的話、所穿的衣服、在社群上所分享的圖片多半都需要有所保留，Angèle卻樂於和大家分享自己的搞笑扮相，率真個性難怪被香奈兒看重。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, Angèle Van Laeken, CHANEL

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