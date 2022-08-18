想減肥卻不想動？8種超級食物助你養成易瘦體質

記者李薇／台北報導 圖／pexels

想瘦身又不想動，那吃對食物很重要，以下就盤點可以瘦身的8種超級食物，適量補充不但可以讓身體更加健康，還可以達到瘦身的效果，當然要立刻收藏起來。

1.雞蛋

雞蛋中的蛋白質被身體吸收利用的機率非常高，不只是蛋白、蛋黃更有豐富的營養價值，可以幫助身體補充必需的營養素。

2.鮭魚

鮭魚裡面富含豐富的Omega-3、蛋白質和不飽和脂肪酸，可以身體抗發炎、抗氧化，還可以降低血脂，減緩動脈阻塞的速度，飽腹感強，又好吸收。

3.蘋果醋

天然的蘋果醋可以幫助瘦身，縮小腰圍，每天適量攝取，可以減脂又可以達到控制血糖的效果，同時促進新陳代謝。

4.綠葉蔬菜

幾乎所有的綠葉蔬菜都可以多吃，不僅可以增加身體的纖維攝取，還可以加強飽腹感，裡面含有的維生素跟礦物質，對身體微量元素的補充也是很好的。

5.莓果類

像是藍莓、草莓、巴西莓等等，相較於一般的水果熱量跟糖分都比較少，同時維他命C、維他命E等等營養卻很高，可以幫助身體抵抗氧化，越吃越健康。

6.綠茶

綠茶裡面的兒茶素是最天然的抗氧化成分，建議可以每天攝取一杯，增加能量消耗、促進脂肪燃燒。

7.辣椒

辣椒中的「辣椒素」可以促進新陳代謝，適量攝取就好，不宜過多，同時也可以減少腹部脂肪，有助於減重。

8.葡萄柚

葡萄柚裡面還有「柚皮苷」的成分，可以抑制食慾，含豐富礦物質鉀，有助把體內的鈉排出，同時降低身體發生血栓的風險，幫助血管健康。