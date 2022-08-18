fb ig video ETtoday search mobile

怎樣都提不起勁？「5個方法」幫你走出低潮，學會拒絕是第一步

>

▲▼提不起勁？「5個方法」幫你走出低潮 。（圖／Unsplash）

▲必須承認走出低潮需要時間。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

人的心情本來就會有高低起伏，有時更會因為生活中各種不順或是小挫折處在低潮中，變得哪裡都不想去、什麼也不想動，想要走出低潮、自我治癒，以下5個方法請參考！

#學會拒絕，別當老好人

壞情緒都是因為累積的，你是不是常遇到別人的請求，但總學不會拒絕，但是事後又來懊悔，記得別勉強自己，強迫自己的心意去迎合別人，真的不想要就坦率拒絕，相信對方能懂。

▲▼提不起勁？「5個方法」幫你走出低潮 。（圖／Unsplash）

#正視自己處於低潮中

人生本來就會有高有低，遇到一些不如意或是挫折都是常態，不需要放在心上，人更不可能處處完美，你必須認清處在低潮並不丟臉，沉寂一陣子後又會回歸正常，只需要給自己一點時間就好。

#別總是想改變別人

大家都是不同個體，當然就會有不同想法，當持不同意見時，可以討論、磨合，但千萬別把自己的規則加在別人身上，希望大家都照著你的方法做事，試著理解他人，若真的不能接受，遠離就好，別鑽牛角尖讓自己煩惱。

▲▼提不起勁？「5個方法」幫你走出低潮 。（圖／Unsplash）

#及時停損是為了遇見更好的

我們總是會錯過一些事情，甚至有些求而不得的遺憾，如果真的都努力爭取了還是不行，那麼可以及時停損，果斷的離去是為了遇見更好、可以把握的事情，若遇到事情總是強求，就會永遠陷在這裡。

#別活在他人眼光裡

有時候不開心是因為太在意他人眼光，就算別人不看好、不重視你又如何？別為了別人的眼光而痛苦，你只需要對自己負責，只要認清這件事情，任何人的言語都傷不了你。

關鍵字：

低潮, 心靈, 正面, 走出低潮

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

ET Fashion

推薦閱讀

王心凌撞衫泫雅沒在怕！　性感小野馬PK失敗因「妝容太嚇人」

王心凌撞衫泫雅沒在怕！　性感小野馬PK失敗因「妝容太嚇人」

星巴克「特定12天」外送全日買一送一、兩杯6折很可以

星巴克「特定12天」外送全日買一送一、兩杯6折很可以

感情中容易「慣性放電」的星座TOP 3　雙魚女第一名，天生就會撩人

感情中容易「慣性放電」的星座TOP 3　雙魚女第一名，天生就會撩人

周杰倫拎愛馬仕柏金包飆破百萬元　改造成刺繡款身價激升 潤娥破尺度亮出「粉色內褲頭」！　「15公分迷你熱褲」短到好害羞 4萬坪SOGO大巨蛋明年開　董座：要做「與年輕人對接」的新概念商場 樂扣樂扣「網美級隨行杯」好燒　搖搖吸管杯打卡太可愛 堅果也上榜！營養師：早上起床吃「這4種食物」最好 「愛情看得比麵包重要」星座Top 3！冠軍內心無價，金錢才無法滿足 星巴克8／15起「不限品項買一送一」　挑對時段進店現省一半

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面