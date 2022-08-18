怎樣都提不起勁？「5個方法」幫你走出低潮，學會拒絕是第一步

▲必須承認走出低潮需要時間。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

人的心情本來就會有高低起伏，有時更會因為生活中各種不順或是小挫折處在低潮中，變得哪裡都不想去、什麼也不想動，想要走出低潮、自我治癒，以下5個方法請參考！

#學會拒絕，別當老好人

壞情緒都是因為累積的，你是不是常遇到別人的請求，但總學不會拒絕，但是事後又來懊悔，記得別勉強自己，強迫自己的心意去迎合別人，真的不想要就坦率拒絕，相信對方能懂。

#正視自己處於低潮中

人生本來就會有高有低，遇到一些不如意或是挫折都是常態，不需要放在心上，人更不可能處處完美，你必須認清處在低潮並不丟臉，沉寂一陣子後又會回歸正常，只需要給自己一點時間就好。

#別總是想改變別人

大家都是不同個體，當然就會有不同想法，當持不同意見時，可以討論、磨合，但千萬別把自己的規則加在別人身上，希望大家都照著你的方法做事，試著理解他人，若真的不能接受，遠離就好，別鑽牛角尖讓自己煩惱。

#及時停損是為了遇見更好的

我們總是會錯過一些事情，甚至有些求而不得的遺憾，如果真的都努力爭取了還是不行，那麼可以及時停損，果斷的離去是為了遇見更好、可以把握的事情，若遇到事情總是強求，就會永遠陷在這裡。

#別活在他人眼光裡

有時候不開心是因為太在意他人眼光，就算別人不看好、不重視你又如何？別為了別人的眼光而痛苦，你只需要對自己負責，只要認清這件事情，任何人的言語都傷不了你。