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泥膜能去黑頭？皮膚科醫師曝3大泥膜迷思　加碼效果翻倍使用法

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▲▼皮膚科醫師曝3大泥膜迷思。（圖／翻攝小紅書、ＩＧ）

▲皮膚科醫師教能提升泥膜效果的正確使用法。（圖／翻攝IG@ahc.official、@glamglow）

記者張毓容／台北報導　

許多人都有粉刺、毛孔的困擾，因而愛用泥膜，覺得能幫助去除粉刺、黑頭，但韓國皮膚科美女醫師李藝恩就表示，其實單用泥膜無法去黑頭！她就針對3個常見的泥膜使用迷思一一說明，更加碼分享讓泥膜效果翻倍的使用法，教你正確有效清潔，讓毛孔更乾淨清爽。

▲▼皮膚科醫師曝3大泥膜迷思。（圖／翻攝小紅書、ＩＧ）

＃泥膜常見使用迷思

1.泥膜可以去掉黑頭？
 李醫師表示，泥膜的作用是吸附老廢角質和毛孔裡的油脂廢物，不能達到油類產品溶解黑頭的效果，且不建議在使用泥膜後，物理性刮去黑頭。

2.用泥膜前必須保濕？
 其實不用，在泥膜前過度使用保濕劑，反而會降低吸附力。建議洗臉後，乾手乾臉使用，這時候角質已經多少有點軟化了。

3.要等泥膜完全乾燥才能洗？
 這是錯誤的迷思，泥膜的乾燥與否和產品特性有關，同樣敷10分鐘，有的泥膜會直接乾裂，有的卻還是很濕潤。所以建議泥膜敷10～15分鐘後，浸濕泥膜後再清洗。

▲▼皮膚科醫師曝3大泥膜迷思。（圖／翻攝小紅書、ＩＧ）

＃讓泥膜效果翻倍的使用法

李醫師更分享提升泥膜效果的使用方式，她建議洗臉後先用熱毛巾敷臉打開毛孔，在皮膚較薄的眼周唇周等局部點塗補水棒或眼霜，避免泥膜吸附力過強刺激皮膚。

▲▼皮膚科醫師曝3大泥膜迷思。（圖／翻攝小紅書、ＩＧ）

接著在乾手乾臉狀態下，全臉均勻塗抹泥膜，出油多的前額、T區等部位再疊塗，而像是鼻翼兩側、下巴等毛孔集中的地方打圈塗抹。

▲▼皮膚科醫師曝3大泥膜迷思。（圖／翻攝小紅書、ＩＧ）

等待10分鐘泥膜乾裂收緊後，用噴霧浸濕泥膜，再等10分鐘，此時吸附力會進一步提高。

▲▼皮膚科醫師曝3大泥膜迷思。（圖／翻攝小紅書、ＩＧ）

▲▼皮膚科醫師曝3大泥膜迷思。（圖／翻攝小紅書、ＩＧ）

而有去黑頭需求的人，可以先擦掉鼻子部位的泥膜，用卸妝油打圈按摩30秒並乳化30秒，再用噴霧重新浸濕泥膜，用指腹打圈清潔。最後用濕海綿粉撲輕輕擦去泥膜，並用溫水洗淨，再完成後續護膚。

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關鍵字：

保養, 護膚, 泥膜, 迷思, 錯誤, 正確, 用法, 秘訣, 粉刺, 黑頭, 閉口, 清除, 改善, 皮膚科醫師, 醫生

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