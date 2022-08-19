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傳奇超模Linda Evangelista睽違七年再登封　浴火重生教妳擁抱自己

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實習記者蔡孟廷／綜合報導

90年代超級名模琳達伊凡吉莉絲塔（Linda Evangelista）上次出現在眾人面前是在2015年的Met Gala，睽違七年出現在《Vogue》英國版九月號封面不禁讓眾人感嘆The Legend is back。雖然她不再年輕、甚至經歷整形失敗，但她再度登上封面，走出過去的陰霾。

Linda穿上最能代表她的大紅色，Dolce & Gabbana大衣將她變成浴火重生的鳳凰，再一次出現在世人面前，展現她最有魅力的模樣，就如封面上寫到的＂I'm trying to love myself as I am.＂（我正在嘗試愛我如昔）

與其說她是超級名模，不如說她正是那個開創超模時代的人，在當年五大超模被稱為”Big Five”之時（琳達伊凡吉莉絲塔Linda Evangelista、娜歐蜜坎貝兒Naomi Campbell、克莉絲蒂杜靈頓Christy Turlington、辛蒂克勞馥Cindy Crawford、克勞蒂亞雪佛Claudia Schiffer），身為五大超模之首，更是留下了「我們才不因為少於一萬美元的工作起床！」這句經典名言，可以看出她對自己工作與專業的驕傲。

就連識模無數的老佛爺卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）都不禁讚嘆她是世界上最棒的模特兒，並解釋道， 「因為她是真正的模特兒，如此純粹而簡單。不會偽裝或好高騖遠，而是堅持自己的崗位並做到淋漓盡致。」而她在本次也穿上了香奈兒（Chanel）的大衣和新款小包，勾起人們對老佛爺和Linda這對拍檔合作美好年代的記憶。

但是「花無百日紅、人無千日好」這句話仍然應驗在Linda的身上，為了維持完美的體態，她在2016年嘗試了冷凍減脂手術，然而這項手術卻導致她得到了「反常性脂肪增生症」（Paradoxical Adipose Hyperplasia），這個副作用不只令她容貌和身材全毀，更因為脂肪異常增生對她日常生活帶來難以磨滅的影響。自從這個手術之後，她從此在她專業的領域、乃至於整個網路世界上都銷聲匿跡。

而當報紙拍到她如今的模樣，不禁讓人感到不捨和觸目心驚，究竟是什麼改變了她？而在今年初她也登上《People》雜誌告訴大家她受夠了這些躲躲藏藏的生活，同時也向大眾揭露這場手術所造成的影響，讓大家看到她最真實的樣貌。在內頁照中，Linda全身都來自英國設計師Richard Quinn同名品牌，大印花和大廓型大衣，讓人眼花撩亂，卻更凸顯出她臉上的自信與不屈。

如今的Linda已經不再是那個不可一世的一萬姐，現在的她坦承面對自己的不完美與傷痛，我知道我需要改變，而我唯一能做的改變就是說出發生在我身上的事實。她靠說出自己的故事與自己和解，同時利用自己告訴世界妳應該喜歡自己的各種模樣。

在《Vogue》英國版的採訪中，她提到「登上封面對我而言曾經是如此的容易，但現在我的夢想就是登上Vogue封面，謝謝你們讓我再一次美夢成真。」她穿著Fendi皮草大衣，捧著一束盛開的玫瑰，在鏡頭下，你能看到時光在她臉上刻出的溝壑，也能看到整型手術失敗對她身材所造成的影響，她不得不以頭巾掩蓋住臉頰的下垂和變形，但她笑得比以往都燦爛、都溫暖。

關鍵字：

Vogue, Linda Evangelista, Dolce&Gabbana, Chanel, Richard Quinn, Fendi, 超級名模

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