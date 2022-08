傳奇超模Linda Evangelista睽違七年再登封　浴火重生教妳擁抱自己

實習記者蔡孟廷/綜合報導

90年代超級名模琳達伊凡吉莉絲塔(Linda Evangelista)上次出現在眾人面前是在2015年的Met Gala,睽違七年出現在《Vogue》英國版九月號封面不禁讓眾人感嘆The Legend is back。雖然她不再年輕、甚至經歷整形失敗,但她再度登上封面,走出過去的陰霾。

Linda穿上最能代表她的大紅色,Dolce & Gabbana大衣將她變成浴火重生的鳳凰,再一次出現在世人面前,展現她最有魅力的模樣,就如封面上寫到的"I'm trying to love myself as I am."(我正在嘗試愛我如昔)

與其說她是超級名模,不如說她正是那個開創超模時代的人,在當年五大超模被稱為”Big Five”之時(琳達伊凡吉莉絲塔Linda Evangelista、娜歐蜜坎貝兒Naomi Campbell、克莉絲蒂杜靈頓Christy Turlington、辛蒂克勞馥Cindy Crawford、克勞蒂亞雪佛Claudia Schiffer),身為五大超模之首,更是留下了「我們才不因為少於一萬美元的工作起床!」這句經典名言,可以看出她對自己工作與專業的驕傲。

就連識模無數的老佛爺卡爾拉格斐(Karl Lagerfeld)都不禁讚嘆她是世界上最棒的模特兒,並解釋道, 「因為她是真正的模特兒,如此純粹而簡單。不會偽裝或好高騖遠,而是堅持自己的崗位並做到淋漓盡致。」而她在本次也穿上了香奈兒(Chanel)的大衣和新款小包,勾起人們對老佛爺和Linda這對拍檔合作美好年代的記憶。

但是「花無百日紅、人無千日好」這句話仍然應驗在Linda的身上,為了維持完美的體態,她在2016年嘗試了冷凍減脂手術,然而這項手術卻導致她得到了「反常性脂肪增生症」(Paradoxical Adipose Hyperplasia),這個副作用不只令她容貌和身材全毀,更因為脂肪異常增生對她日常生活帶來難以磨滅的影響。自從這個手術之後,她從此在她專業的領域、乃至於整個網路世界上都銷聲匿跡。

而當報紙拍到她如今的模樣,不禁讓人感到不捨和觸目心驚,究竟是什麼改變了她?而在今年初她也登上《People》雜誌告訴大家她受夠了這些躲躲藏藏的生活,同時也向大眾揭露這場手術所造成的影響,讓大家看到她最真實的樣貌。在內頁照中,Linda全身都來自英國設計師Richard Quinn同名品牌,大印花和大廓型大衣,讓人眼花撩亂,卻更凸顯出她臉上的自信與不屈。

如今的Linda已經不再是那個不可一世的一萬姐,現在的她坦承面對自己的不完美與傷痛,我知道我需要改變,而我唯一能做的改變就是說出發生在我身上的事實。她靠說出自己的故事與自己和解,同時利用自己告訴世界妳應該喜歡自己的各種模樣。

在《Vogue》英國版的採訪中,她提到「登上封面對我而言曾經是如此的容易,但現在我的夢想就是登上Vogue封面,謝謝你們讓我再一次美夢成真。」她穿著Fendi皮草大衣,捧著一束盛開的玫瑰,在鏡頭下,你能看到時光在她臉上刻出的溝壑,也能看到整型手術失敗對她身材所造成的影響,她不得不以頭巾掩蓋住臉頰的下垂和變形,但她笑得比以往都燦爛、都溫暖。