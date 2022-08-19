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子瑜「中空裝躺沙發」誘人腰臀線畢露！志效邪惡視角公開新造型

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記者王則絲／台北報導

韓女團TWICE即將在本月底推出新迷你專輯《BETWEEN 1&2》，近日開始一連串宣傳，前兩波預告照中，台灣成員周子瑜都霸氣站C位引起話題，昨深夜官方釋出第三波照片，子瑜換上清純的妹妹頭瀏海，穿著中空裝側躺在沙發上，誘人腰臀曲線畢露；而隊長志效的新造型先前就在IG上以邪惡視角搶先公開，相當俏皮且性感。

▲Twice新照 。（圖／翻攝自IG）

TWICE官方IG昨晚（18日）發布第三波預告照，有別於第一波的霸氣、第二波的甜美，新畫報走的是明亮清純路線。周子瑜換上溫柔的淺棕髮瀏海髮型，身穿藍色系的高領針織衫與針織小短褲，腰間一截中空展露白皙腰腹，只見鏡頭中她撐著頭、側躺在沙發上，讓誘人的腰臀曲線畢露，氛圍又純又欲，再次電暈粉絲。

▲Twice新照 。（圖／翻攝自IG）

▲TWICE新迷你專輯第三波宣傳照釋出，周子瑜中空裝造型展現迷人腰臀線。（圖／翻攝自IG@twicetagram）

隊長志效的新照造型同樣是一套中空裝，她穿著墊肩上衣與迷你百褶裙製造學院風，以精緻如洋娃娃般的顏值現身畫報，不過志效的這套造型，數天前已在她的個人IG搶先公開，她以由上往下的「邪惡視角」擺拍，深V衣領間洩傲人深溝，不愧是團內性感扛霸子，並展現了不同於官方畫報活潑可愛的一面。

▲Twice新照 。（圖／翻攝自IG）

▲Twice新照 。（圖／翻攝自IG）

▲志效的第三波宣傳照造型，先前已在她的個人IG以「邪惡視角」搶先公開。（圖／翻攝自IG@_zyozyo）

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關鍵字：

TWICE, 周子瑜, 子瑜, 志效

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