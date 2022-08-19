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孔曉振藏不住準新娘喜悅　甜笑秀紅錶好喜氣

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▲▼ 孔曉振PIAGET 。（圖/公關照）

▲孔曉振傳出即將結婚的喜訊，拍攝伯爵形象照藏不住好心情。（圖／伯爵提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

42歲南韓「偶像劇女王」孔曉振3月在孫藝真的婚禮接到捧花，立刻傳出認愛小10歲歌手男友Kevin Oh（凱文吳）的消息，兩人感情穩定，近日親自報喜，宣布即將在10月結婚，只會邀請2家的親友參加不公開婚禮，準新娘孔曉振的好心情從為伯爵（PIAGET）的形象照中可見端倪，她漾著甜滋滋的笑容，戴著Possession系列新款紅寶石珠寶與紅錶也顯得喜氣。

▲▼ 孔曉振,凱文吳 。（圖／翻攝IG）

▲歌手Kevin Oh將於10月迎娶孔曉振，屆時將舉辦不公開婚禮。（圖／翻攝kevinoh_IG）

▲▼ 孔曉振PIAGET 。（圖/公關照）

▲孔曉振佩伯爵Possession系列點綴紅寶石的新珠寶與新錶。

孔曉振向來是時尚圈寵兒，常出席LOEWE等一線精品活動，也擔任伯爵亞太區品牌代言人多年，私下更是伯爵珠寶不離身，連下水游泳都戴著項鍊大秀泳池時尚。在最新形象照中，她也愜意在沙灘躺椅上享受陽光，手腕上戴著搭配紅錶帶、鑲有紅寶石時標與41顆鑽石的29毫米Possession系列腕錶，疊戴Possession系列紅寶石墜鍊與Sunlight鑽石項鍊、2款鑽戒，耳際則有鑲紅寶石Possession耳環與鑽石耳環，展現摩登度假風情。

▲▼ 孔曉振PIAGET 。（圖/公關照）▲▼ 孔曉振PIAGET 。（圖/公關照）

▲孔曉振戴的Possession系列紅寶石及鑽石珠寶腕錶（左）493,000元， Possession系列18K玫瑰金紅寶石鑽石墜鍊299,000元。

▲▼ 孔曉振PIAGET 。（圖/公關照）

▲▼ 孔曉振PIAGET 。（圖/公關照）

▲伯爵Possession系列18K玫瑰金紅寶石鑽石戒指（上）148,000元， Possession系列18K玫瑰金紅寶石鑽石單圈耳環62,000元。

在伯爵形象照藏不住甜蜜心情的孔曉振，10月將與凱文吳步入禮堂，據悉將在男方出生地美國紐約舉辦不公開的婚禮，僅邀請雙方至親好友見證幸福時刻，屆時新娘的婚紗造型與珠寶選擇勢必成為關注焦點。

▲▼ 孔曉振,凱文吳 。（圖／翻攝IG）

▲孔曉振是時尚圈寵兒，曾受邀擔任LOEWE活動嘉賓。（圖／翻攝rovvxhyo IG）

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關鍵字：

孔曉振, 伯爵, PIAGET

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