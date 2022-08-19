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西班牙皇室全家穿ZARA「愛用國貨」！最美王后高衣Ｑ再獲讚聲

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記者王則絲／外電報導

歐洲皇室總是能成為民眾與媒體的焦點，除了英國皇室外，西班牙皇室也備受關注。有「最美王后」之稱的西班牙王后萊蒂西亞（Letizia Ortiz），日前與婆婆索菲亞王后前往馬略卡島度假，並有兩個女兒們作陪，從媒體捕捉畫面中看到，萊蒂西亞王后與女兒們身上穿著的洋裝皆是來自平價品牌ZARA，「愛用國貨」親民舉動與時髦衣品獲網讚聲。

▲西班牙皇室穿ZARA 。（圖／達志影像）

▲西班牙皇室日前前往馬略卡島度假。（圖／達志影像）

萊蒂西亞王后為歐洲皇室時尚指標之一，今年49歲的她一直以來都堅持規律運動，因此才能保持如此纖細精實的體態。這回皇室成員們於馬略卡島度假，享受天倫之樂，在前往晚餐的路上被媒體鏡頭給捕捉下來。

萊蒂西亞王后、索菲亞王后和一對公主女兒萊昂諾爾（Leonoe）、索菲亞（Sofia）公主，四人都以度假風格的造型亮相。其中萊蒂西亞王后身穿粉色印花洋裝，萊昂諾爾公主也穿著類似款的藍色印花款式，索菲亞公主的白色洋裝則是在腰間藏有一道鏤空剪裁，母女三人的服裝皆是來自西班牙品牌ZARA，且搭配的都是草編坡跟鞋，巧妙搭成母女裝，造型簡單、親民又很有時尚率性態度，除了獲外媒讚賞，也讓粉絲們讚翻，目前這些同款洋裝被民眾們一掃而空，在網站上已缺貨或是下架了。

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關鍵字：

西班牙皇室, 王后萊蒂西亞, Queen Letizia, ZARA

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