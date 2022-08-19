布萊德彼特訪韓根本百變時尚秀！「工裝服、全套丹寧」男神氣場帥炸

記者鮑璿安／台北報導

布萊德彼特（Brad Pitt）因新片《子彈列車》時隔8年飛抵韓國宣傳，今早（19日）正式出席發佈會，布萊德彼特以一身寬鬆的丹寧套裝現身，創新之餘不失個人魅力，就連昨日的機場造型也展現極致高衣Q，男神氣場橫掃各界。

▲布萊德彼特昨日飛抵南韓，機場造型超有辨識度 。（圖／CFP）

布萊德彼特昨日飛抵南韓宣傳電影，在機場低調戴上漁夫帽、墨鏡以及口罩，將帥臉包得密不透風，但造型卻很有辨識度，選擇了舒適且寬鬆的連身褲，沒有多餘Logo設計，用以縫線遊走輪廓帶來俐落風，很適合長時間乘機穿著。此外，布萊德彼特拎上adidas x GUCCI聯名行李包，搶眼的三葉草圖騰與紅綠織帶為全身注入活力，不會過分搶戲，搭配得恰到好處。

▲正式發佈會上，布萊德彼特換上了丹寧套裝。（圖／CFP）

今早布萊德彼特出席發佈會，依照他近來的路數自然是不會穿著西裝那麼簡單，果然這次換上了正式場合中少有的丹寧套裝，看似隨意其實處處體現細節，尤其是衣著處的紅色縫線、抽繩與鞋款竟可呼應，隨之遊走出男神比例。布萊德彼特近來為外界演繹了所謂58歲成熟男性的時尚範本，外媒形容是打破一切固定規則，哪怕是裙裝、粉色系亞麻襯衫全都可以走上紅毯，為男性衣著提供更多可能性，好看又很過癮。