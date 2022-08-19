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CHANEL歐洲漲價10%經典包貴2萬！　今年二度調價原因曝

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記者鮑璿安／外電報導

不少精品每年會進行例行調價，7月歐元貶值後促使奢侈品價格持續上漲，外電報導指出，香奈兒（CHANEL）目前正縮小各地價差，因此針對歐洲市場漲價10%，熱門品項小款口蓋包Classic Flap 就從 7,750 歐元漲到 8,450 歐元（約25萬台幣），成為今年（2022年）3月後又一次漲價。

香奈兒於歐洲全面漲價約10%，外媒分析，口蓋包品項小號（Classic Flap）從 7,750 歐元漲到 8,450 歐元，中號從 8,250 歐元漲到 8,990 歐元，最新的CHANEL 22包款則漲價至5,100歐元。此外，時裝和皮革製品部門的部分產品價格將提高約 5%，品牌認為這是協調售價的一部分。香奈兒首席財務官菲利普布隆迪奧 (Philippe Blondiaux) 在 5 月就曾透露，考慮到貨幣波動和通貨膨脹，目標要縮小地區之間的價格差距。

▲香奈兒。（圖／翻攝自ＩＧ）

▲香奈兒經典品項大型口蓋包。（圖／翻攝自官網）

歐元在7月時跌破1美元，是20年來首見，造成美國遊客蜂擁至巴黎精品店消費，一顆大型香奈兒包款價差落在上千美元，至少差距6萬元台幣以上。因全球疫情影響，精品原物料短缺、運輸成本上揚，品牌勢必提高價格維護利潤，香奈兒今年3月時已經提高了四款經典手袋11.12、Boy、2.55 和 Chanel 19以及春季成衣系列的價格，歐洲價格上漲了 5% 至 6%，台灣方面繼3月有約2%漲幅後，目前則未見大幅度調價。

關鍵字：

香奈兒, CHANEL, 歐洲, 漲價

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