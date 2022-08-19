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陳喬恩愛馬仕、卡地亞200萬行頭好貴氣　嫌造型不完整再敗項鍊

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▲▼陳喬恩 。（圖／翻攝IG）

▲陳喬恩穿著香港買的黃色新裝，搭配愛馬仕近百萬元的Lindy鱷魚皮包。（圖／翻攝iam_joechen IG）

記者陳雅韻／台北報導

女星陳喬恩才剛自爆學會點外賣後一天吃5餐，體重達到顛峰62公斤，只能靠最愛的運動—逛街回歸窈窕身形，她立刻穿上在香港買的黃色新裝，背上要價近百萬元的愛馬仕（Hermès）Lindy包，與粉絲分享當日穿搭，她對著鏡子說：「但是有沒有發現似乎少了一條項鍊，所以我現在要去逛街買項鍊。」她果然血拼行動力十足，馬上購入FENDI項鍊讓造型更完美。

▲▼陳喬恩 。（圖／翻攝IG）

▲陳喬恩戴卡地亞要價上百萬元的Baignoire鑽錶。（圖／翻攝iam_joechen IG）

陳喬恩透露經常逛街買到太投入而忘了吃飯，此次香港行，也讓她迫不及待秀出戰利品，身上是她最喜愛的黃色系新裝，巧搭她珍藏的愛馬仕米色鱷魚皮的Lindy包，同時搭配卡地亞（Cartier）橢圓造型的Baignoire鑽錶，全身超過200萬元的行頭流露貴婦氣息。

▲▼陳喬恩 。（圖／翻攝IG）

▲陳喬恩開心秀剛買的FENDI新項鍊，為Baguette手袋造型，11,800元。（圖／翻攝iam_joechen IG）

但陳喬恩認為不夠完美，覺得少了一條項鍊搭配都不對了，於是立刻行動找合適的設計，終於在FENDI專賣店選了一個大小長度都完美的項鍊，小巧金色鍊墜為經典包款Baguette手袋造型，別緻可愛，成為她的新寵。

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關鍵字：

陳喬恩, 卡地亞, Cartier, 愛馬仕, FENDI

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