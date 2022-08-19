fb ig video ETtoday search mobile

王柏傑自曝「怕女友」約會不敢遲到　戴Grand Seiko「月天心」耍帥

>

記者王則絲／台北報導

Grand Seiko（GS）今（19日）邀請男星王柏傑出席「44GS」55周年記者會，以鼻挺深藍色西裝造型帥氣亮相，襯托手上為歡慶44GS問世55周年全新推出的「月天心」SBGY009限量錶款。訪問中王柏傑透露自己的時間觀念，雖然私下跟兄弟相約比較隨性一點，但和女友謝欣穎約會不敢遲到，會提早15分鐘出門，他開玩笑道：「因為她比較兇。」逗樂現場。

▲王柏傑出席Grand Seiko 。（圖／品牌提供）

▲王柏傑演繹Grand Seiko「44GS」55周年紀念限量錶款「月天心」SBGY009。（圖／品牌提供）

王柏傑近期才剛結束新電影的拍攝，接下來將會陸續進行宣傳行程，今出席Grand Seiko手錶活動，負責演繹全新限量錶款信州月景Spring Drive「月天心」SBGY009，在鏡頭前狀態絕佳。訪問中問及王柏傑個人的時間觀念如何，他先是噗哧一笑，「我在工作上是不太會遲到，但私底下朋友約比較隨性一點。」那如果是和女友約會呢？「約會當然是我等她！」他掐指估算，大概會比平常跟朋友約早個15分鐘出門，開玩笑道：「因為她比較兇。」

▲王柏傑出席Grand Seiko 。（圖／品牌提供）

▲Grand Seiko「44GS」55周年限量錶款SBGY009，靈感源自信州深秋的月色。（圖／品牌提供）

Grand Seiko於1967年發表的44GS腕錶是奠定「Grand Seiko Style」的重要基礎，擁有舉足輕重的地位，今年恰逢44GS問世55周年，繼稍早推出的紀念限量錶「櫻隱」SBGW289和天藍色面盤的SBGP017，今天的主角則是「月天心」SBGY009，為根據歷史錶款重新打造而成，其命名源自日本知名俳句，描述深秋午夜時分的明亮月光，灑落在山間小村落的景色，注入滿溢的日式美學。

▲王柏傑出席Grand Seiko 。（圖／品牌提供）

▲Grand Seiko「44GS」55周年限量錶款SBGY009，235,000元。（圖／品牌提供）

Grand Seiko「44GS」55周年限量錶款SBGY009將其月滿秋夜的詩意注入設計當中，深藍色的面盤上頭有著放射狀紋路，代表信州山區的夜空，正是從Grand Seiko位於信州的工作室抬頭仰望所看見的景緻；錶盤上的金色GS標誌則象徵月光，並透過金色的滑動秒針，以無聲描繪月亮發散的光暈與靜謐。

此錶款錶徑40毫米，內載SD 9R31手上鍊機芯，使用鱷魚皮錶帶，且錶款的分針、秒針，其尖端透過手動彎折曲針，以更接近分鐘刻度，提高易讀性，全球限量1,500只。

近期藍色面盤的腕錶，還能看到瑞士名錶ZENITH（真力時）推出的藍色面盤天際線腕錶，DEFY Skyline 天際線系列腕錶為現代 DEFY系列中，最大膽且用途最廣泛的系列。從早期 DEFY獨特八角外形汲取靈感，採用八角形精鋼錶殼和切面錶圈打造，搭配品牌首款鐫刻圖案錶盤，並重現ZENITH以往作品中的標誌性四芒星形圖案，搭載自製El Primero高振頻自動上鍊機芯所驅動的1/10 秒小秒盤。

▲Zenith藍色面盤天際線腕錶。（圖／品牌提供）

▲ZENITH DEFY SKYLINE 天際線系列腕錶，269,900元。（圖／品牌提供）

►夢幻雲朵飄上錶面　Grand Seiko加一顆金星秀傲人精準度

►Grand Seiko銀粉面演繹「櫻隱」美景　勞力士粉紅錶多尺寸任選

關鍵字：

Grand Seiko, 王柏傑, 44GS, 月天心, SBGY009, 限量

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

ET Fashion

推薦閱讀

王心凌撞衫泫雅沒在怕！　性感小野馬PK失敗因「妝容太嚇人」

王心凌撞衫泫雅沒在怕！　性感小野馬PK失敗因「妝容太嚇人」

星巴克「特定12天」外送全日買一送一、兩杯6折很可以

星巴克「特定12天」外送全日買一送一、兩杯6折很可以

子瑜「中空裝躺沙發」誘人腰臀線畢露！志效邪惡視角公開新造型

子瑜「中空裝躺沙發」誘人腰臀線畢露！志效邪惡視角公開新造型

周杰倫拎愛馬仕柏金包飆破百萬元　改造成刺繡款身價激升 朴敘俊曬「新歡潮鞋」又是夯爆倒勾款！　角落包包竟與V是情侶款 4萬坪SOGO大巨蛋明年開　董座：要做「與年輕人對接」的新概念商場 安潔莉納裘莉私服美成畫報！「永恆單品」夏季白裙＋拖鞋外媒讚翻 潤娥破尺度亮出「粉色內褲頭」！　「15公分迷你熱褲」短到好害羞 感情中容易「慣性放電」的星座TOP 3　雙魚女第一名，天生就會撩人 最近掉髮掉到心慌？盤點頭髮最愛「6種食物」，吃出濃密髮量

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面