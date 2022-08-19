王柏傑自曝「怕女友」約會不敢遲到　戴Grand Seiko「月天心」耍帥

記者王則絲／台北報導

Grand Seiko（GS）今（19日）邀請男星王柏傑出席「44GS」55周年記者會，以鼻挺深藍色西裝造型帥氣亮相，襯托手上為歡慶44GS問世55周年全新推出的「月天心」SBGY009限量錶款。訪問中王柏傑透露自己的時間觀念，雖然私下跟兄弟相約比較隨性一點，但和女友謝欣穎約會不敢遲到，會提早15分鐘出門，他開玩笑道：「因為她比較兇。」逗樂現場。

▲王柏傑演繹Grand Seiko「44GS」55周年紀念限量錶款「月天心」SBGY009。（圖／品牌提供）



王柏傑近期才剛結束新電影的拍攝，接下來將會陸續進行宣傳行程，今出席Grand Seiko手錶活動，負責演繹全新限量錶款信州月景Spring Drive「月天心」SBGY009，在鏡頭前狀態絕佳。訪問中問及王柏傑個人的時間觀念如何，他先是噗哧一笑，「我在工作上是不太會遲到，但私底下朋友約比較隨性一點。」那如果是和女友約會呢？「約會當然是我等她！」他掐指估算，大概會比平常跟朋友約早個15分鐘出門，開玩笑道：「因為她比較兇。」

▲Grand Seiko「44GS」55周年限量錶款SBGY009，靈感源自信州深秋的月色。（圖／品牌提供）



Grand Seiko於1967年發表的44GS腕錶是奠定「Grand Seiko Style」的重要基礎，擁有舉足輕重的地位，今年恰逢44GS問世55周年，繼稍早推出的紀念限量錶「櫻隱」SBGW289和天藍色面盤的SBGP017，今天的主角則是「月天心」SBGY009，為根據歷史錶款重新打造而成，其命名源自日本知名俳句，描述深秋午夜時分的明亮月光，灑落在山間小村落的景色，注入滿溢的日式美學。

▲Grand Seiko「44GS」55周年限量錶款SBGY009，235,000元。（圖／品牌提供）



Grand Seiko「44GS」55周年限量錶款SBGY009將其月滿秋夜的詩意注入設計當中，深藍色的面盤上頭有著放射狀紋路，代表信州山區的夜空，正是從Grand Seiko位於信州的工作室抬頭仰望所看見的景緻；錶盤上的金色GS標誌則象徵月光，並透過金色的滑動秒針，以無聲描繪月亮發散的光暈與靜謐。

此錶款錶徑40毫米，內載SD 9R31手上鍊機芯，使用鱷魚皮錶帶，且錶款的分針、秒針，其尖端透過手動彎折曲針，以更接近分鐘刻度，提高易讀性，全球限量1,500只。

近期藍色面盤的腕錶，還能看到瑞士名錶ZENITH（真力時）推出的藍色面盤天際線腕錶，DEFY Skyline 天際線系列腕錶為現代 DEFY系列中，最大膽且用途最廣泛的系列。從早期 DEFY獨特八角外形汲取靈感，採用八角形精鋼錶殼和切面錶圈打造，搭配品牌首款鐫刻圖案錶盤，並重現ZENITH以往作品中的標誌性四芒星形圖案，搭載自製El Primero高振頻自動上鍊機芯所驅動的1/10 秒小秒盤。

▲ZENITH DEFY SKYLINE 天際線系列腕錶，269,900元。（圖／品牌提供）



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