《子彈列車》Joey King是穿搭黑馬！9套小隻女洋裝造型上班、約會皆適用

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由布萊德彼特（Brad Pitt）領銜主演的《子彈列車》（Bullet Train）票房開紅，帶起大家對於飾演殺手角色「王子」的喬伊金（Joey King）之關注度。細看之後發現，身高約莫160cm左右的她原來是位穿搭高手！

每每看歐美女星的穿搭，礙於身高與體型的差距過大，想效仿卻心有餘身高不足。終於！等到一位和台灣眾多女子身高相仿的好萊塢女星，她就是演出《子彈列車》「王子」一角的Joey King。

從近日的電影首映會場合，Joey King的造型不是紅毯那般地隆重而遙不可及，而是以微正式感的洋裝出席，而且有不少是你我也會穿出們的款式與設計！

Joey King的小隻女洋裝造型



高冷學院風

誰想得到平口馬甲與乖乖女百摺裙搭在一起意外地和諧？有別於一般學院風會直覺性地會抓起白襯衫搭配，Joey King選擇了透膚的雪紡襯衫，裙擺處在露出一截同款面料打造層次感。既有知性的學院風格，卻又不那麼墨守成規。

▲Joey King（圖／翻攝自IG@joeyking、jaredengstudios）

甜美性感兼具

又是蓬裙，又是粉紅，又是滿版的愛心印花，上半身的性感馬甲剪裁，約會戰袍非此洋裝莫屬！

知性文藝

同樣是薄紗材質，小立領與荷葉邊飄飄袖的設計組合下，Joey King展現出另一種脫俗的文青氣質，白框貓眼墨鏡點綴，帶出摩登女性風範。

春日碎花

若是單從圖片來看，很難相信Joey King是個身高嬌小的女孩。綜觀她的裙裝選擇，會發現打造長腿錯覺的關鍵在於腰身。Joey King的洋裝都有著明顯的高腰線設計，助於重塑穿搭比例。

派對戰袍1

一連為你獻上3套跑趴適宜的洋裝範本，第一套為來自去年贏得LVMH大獎的Nensi Dojaka，以內衣為啟發的特殊剪裁，性感有餘卻不情色。

派對戰袍2

第二套則為Versace 2022秋冬所發表的乳膠緊身洋裝，帶有Y2K的復古韻味，頗適合逐漸復甦的音樂祭或是電音派對。

派對戰袍3

如果跟編輯一樣是下半身偏肉的梨形女孩，不妨參考看看這一套遮肉穿搭，若隱若現的薄紗裙擺，搭配上透膚絲襪與及膝長靴，雖然是全黑的組合，卻因為面料的厚薄而有了層次感。透過金銀色的飾品點綴，為整體造型增添份量感。

鄰家女孩

去公園野餐，或是到果園摘摘水果，無需以上有點侵略性的打扮卻想保有女孩的鄰家氣質，可以嘗試上衣＋短裙的組合。像是Joey King以一件白色荷葉滾邊短上衣，底下搭配彩色直條紋短裙，小心機在於她選擇的是直條紋，視覺上有縱向的延長效果。

週末傍晚好友團聚小酌

另一個上衣＋短裙公式，Joey King再為你獻上另一個情境造型：週五傍晚，三五好友找個酒吧話家常、小酌，豹紋襯衫配上棗紅色短裙，隨性卻不隨便。

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