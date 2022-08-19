20代撫紋精選「高CP值保養」　雙倍抗老成分當然更有效率變美

記者李薇／台北報導

很多人都覺得20歲不需要抗老，但其實抵禦老化的狀態，要從早開始防禦，做到預前規劃保養，才能夠讓肌膚凍齡在最好的時刻，避免隱形紋路出現，以下就盤點3款適合剛出社會小資女的保養規劃，輕盈的質地跟厲害的成分，讓妳抗老也有高CP值！

＃巴黎萊雅 玻尿酸眼霜級撫紋精華霜，30ml、售價1339元

被譽為「紫熨斗PRO」的升級版玻尿酸眼霜級撫紋精華霜，擁有輕薄的質地，可以塗抹在眼周、法令紋、抬頭紋的位置，因為裡面添加兩倍的普拉斯鏈成分，可以幫助肌膚撫平細紋，打造出無瑕細緻美肌，所以受到很多粉絲的歡迎，真的可以有感抗老。

＃Sukin 無齡肌能量修復晚霜，120ml、售價799元

以天然植萃成分純核糖、夏威夷果油、可可脂、白木槿和猴麵包樹等成分添加，可以幫助肌膚滋潤緊緻，同時修護受損狀態，維持肌膚彈性，療癒的天然香氣，使用起來味道非常舒壓，可以達到放鬆心情的效果，當然保養成分也會吸收得更好。

＃肌研 極潤抗皺緊實多效凝露，100g、售價680元

裡面含有菸鹼醯胺、甘草酸二鉀、玻尿酸等成分，洗完臉之後只要一瓶就可以代替化妝水、乳液、精華跟乳霜，是非常適合懶人的單品，不添加香料、酒精等成分，對於肌膚細紋、黑斑等問題，可以提供相對應的成分解決，幫助肌膚重現Q彈緊緻。