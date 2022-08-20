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想讓對方喜歡你　3種情況下，愛情就會發生

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▲兩性,女性。（圖／unsplash）

▲兩個人為什麼會互相喜歡？有心理條件可循。（圖／xframe、unsplash、pexels、pixabay、PAKUTASO）

編輯／借借

感情是沒有規則的，這也是為何它這麼迷人，相信每個人都曾經聽過身邊許多愛情故事，有些不乏難以理解的情節，究竟為何我們會喜歡上一個人？無論是以緣分、命運或是外表來說明的一見鐘情，或是長時間相處的日久生情、相知相惜之外，有另一個角度用3種理由來看待愛情發生。

▲▼女孩,兩性,感情,職場。（圖／翻攝PAKUTASO）

他擁有你想要的
我們很容易被對方吸引，在於對方擁有我們想要的特質，像是開朗的個性、順暢的口才等等，也可能是社會地位、金錢實力或者是美麗的外貌，相對來說對方也一樣，如果你身上擁有幾個他們渴望的特質，自然就容易被你吸引，只是每個人在乎的都不一樣，你必須知道什麼樣的特質最能吸引他。

此外，這個原因會有一種特性，是這種特質若被過度美化，激情很快就會退去，例如只用美貌吸引別人開啟交往，卻沒有持續經營這段感情，對方看膩了你的外表，自然也就會容易離開。

▲▼感情,兩性,情侶,相處,戀愛,情侶,牽手,交往。（圖／取自免費圖庫unsplash）

他跟你很相似
這聽起來似乎跟上述的說法有點矛盾，人的情感是很複雜的，當我們渴望有些新奇的事物能發生，也會希望有個熟悉的安全感在身邊，是的，我們也會被相似的人所吸引，尤其是擁有相同品味、價值觀跟邏輯的人，但如果太過於相似，也很可能只是變成好朋友，若你希望對方喜歡上你，為了避免這種狀況，還是要擁有對方渴望的部分特質才行。

▲▼感情,兩性,情侶,相處,戀愛,情侶,牽手,交往。（圖／取自免費圖庫xframe）

他讓你覺得「在一起很舒服」
當你跟某個人相處很舒服，甚至出現幸福感，自然會更想花多點時間與對方在一起，但在這一切開始之前，你必須對他「有感覺」，無論感覺是負面或正面，至少要先引起注意，才有所謂的相處產生。

若你想開啟與某個人的感情，千萬別在他面前當背景，無論他對你初步印象是好或壞，都要讓對方先知道有你的存在，「感覺就是一種吸引力」，即便一開始他覺得跟你不對盤，說不定之後可能因為一個偶發事件、或是他對你反感的東西消失了，對你的印象很可能會轉成全部正面，這將是為何很多情侶原來互看不順眼，到最後居然交往的原因。

關鍵字：

兩性, 女性, 男性, 戀愛, 心靈, 成長, 愛情, 心理學

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