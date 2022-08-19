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肥胖很可能是因為體內濕氣重！以下6個習慣讓體態恢復苗條

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記者李薇／綜合報導

你是否經常覺得很疲勞、四肢沈重，每天都有睡覺，但卻總是睡不飽，或是體態比較豐腴、尤其是肚子特別凸出、消化狀態不好等等跡象，都代表著你可能有「體內濕氣重」的現象，建議可以透過6個方法改進。

▲運動,減肥,瘦身,濕氣,保養。（圖／pexels）

1.少喝酒

酒精類的東西會加重身體濕氣的產生，因此建議絕對不要大喝酒，以免造成體內過多濕氣，排不出去。

2.多走動

長久坐的人，身體處在長時間不動的狀況下，身體內的新陳代謝會變慢，運作的能力也會變差，當然濕氣就排不出去，當然會堆積在身體裡面。

3.增加睡眠

很多人都有熬夜的習慣，但其實這樣會讓身體出現紊亂的生理機能，尤其是晚睡早起的人群，更容易出現水腫或是身體疲勞等濕氣重的表現，建議還是早睡早起，維持良好的生活作息，讓身體可以更加輕盈。

▲運動,減肥,瘦身,濕氣,保養。（圖／pexels）

4.少吃生冷的食物

生冷的食物對脾胃的傷害特別大，容易出現消化不良或是吸收停滯的狀態，加重身體的濕氣，因此建議可以吃暖胃的食物，同時搭配更多的咀嚼，比較好消化，

5.口味清淡更好

重口味的食物像是重鹹、高油、麻辣的食物，通常熱量都偏高，不容易消化，會給腸胃造成很多的負擔，使身體產生更多的濕氣，因此建議吃得清淡一點，比較可以讓身體機能維持健康狀態。

6.多做點運動

其實不用太過高效的運動，偶爾起來走一走、動一動身子也是比較好的選擇，可以避免身體沉重、四肢無力的狀況，同時有助於排出身體的濕氣。

▲運動,減肥,瘦身,濕氣,保養。（圖／pexels）

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

關鍵字：

運動, 減肥, 瘦身, 濕氣, 保養

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