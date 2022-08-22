58歲布萊德彼特的12件事　患臉盲症、外媒盛讚世界上最有魅力的男人

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布萊德彼特（Brad Pitt）被評為是美國娛樂界最有影響力的人物之一。全名是威廉·布萊德利·彼特（William Bradley Pitt，1963年12月18日），布萊德彼特是他的簡稱。多年來，這位美國演員、電影製片人被各種媒體讚譽為世界上最有魅力的男人。

1987年出道，但入行幾年一直都是演出小本製作或不起眼的角色，直至1991年電影《末路狂花Thelma & Louise》自中以打著赤膊的牛仔身份，名字才開始廣為人知。戲中布萊德彼特飾演一名騙子，以美色誘惑女主角之一，對其騙財騙色，雖然只有幾場戲，但當年27歲的「小鮮肉」小布憑著高顏值及一身肌肉，讓觀眾眼前一亮，更因為戲中的半裸場面而奉他為性感指標。

從影以來，獲得了多項獎項，包括一項奧斯卡獎、一項英國電影學院獎、兩項金球獎、兩項演員工會獎和一項黃金時段艾美獎。2001年，小布與他人共同創立了製作公司Plan B Entertainment，該公司製作了多部電影，包括《神鬼無間》（2006）、《自由之心》（2013）和《月光下的藍色男孩》（2016），均獲得奧斯卡金像獎最佳影片。雖然布萊德彼特在銀幕上的作品令人印象深刻，但他的名氣很大一部分來自於他本人。讓我們深入了解一些關於這位魅力指標的鮮為人知的故事。

1. 大學畢業前決定輟學走表演的路

布萊德彼特完成大學學業之前，他開始對於表演產生興趣，如果當時沒有決定走向表演，他可能會開始從事新聞業。

▲布萊德彼特（圖／Getty images，下同）



當時，隨著大學畢業臨近，小布並沒有準備好安定下來。他喜歡電影--對我來說是通往不同世界的門戶。距離完成學位課程還有兩週，小布他決定離開了大學去電影的製作地，搬到了洛杉磯尋找自己的命運，在那裡他上了表演課並打零工。

”剛到畢業的時候，每個人，我所有的朋友都致力於工作，我才意識到我還沒有準備好，但我知道我想去哪裡。”

2. 成為全球知名電影明星之前，曾開車接送脫衣舞孃



搬到洛杉磯後，小布名下只有幾百美元，他被迫從事各種零工以維持生計。

他早期的一些工作包括擔任家具搬運工和為連鎖餐廳El Pollo Loco打扮成雞（要求他穿上帶羽毛的雞服來吸引顧客）。正是在這些早期工作中，他遇到了一個改變他未來事業的人。

早期的一些工作中，最特別是，小布曾在很短的一段時間內擔任脫衣舞孃的豪華轎車司機。他的工作包括開車接送脫衣舞孃往返表演約定場地，雖然起初他很享受這份工作，但他很快就覺得這份工作令人沮喪，並在兩個月後決定辭職。然而，小布的老闆說服他參加最後一場演出，他不情願地答應了。

在開車送脫衣舞孃赴約時，小布和一個女孩搭訕聊天，女孩告訴他她參加了一個表演課。小布決定報名參加這些課程，他承認這改變了他的職業生涯，並把他與娛樂界相關行業專家連結起來。所以，他宣稱「脫衣舞孃改變了我的生活」。

自從小布參加了表演課程，他就發現了更多的機會。八十年代後期，他開始在包括《另一個世界Another World》和《家族風雲Dallas》等各電視節目中演出。

如果不是因為他早期的工作，穿梭在脫衣舞孃間，這可能根本就不會發生。

3. 男神有著令他困擾無法辨識人的「臉盲症」

這位男神接受媒體採訪時聲稱，他患有面部識別能力缺乏症，俗稱「臉盲症」。

然而，似乎沒有人相信布萊德彼特——至少小布是這麼說的。這位明星透露，他無法定位人們的面孔，這常常導致他被認為是冷漠或不尊重的。雖然他還沒有被正式診斷出患有「臉盲症」，但小布多年來一直在談論他的病情，他在 2013 年告訴媒體，並表示他會接受測試。臉盲症嚴重影響了他的互動，以至於小布說他不喜歡戶外社交——「這就是我呆在家裡的原因。」

4. 馬來西亞禁止男神布萊德彼特主演的廣告



好萊塢萬人迷布萊德彼特曾兩次獲得「全球最性感的男人」，長期以來一直是全球品牌的廣告代言人。2002年，當他為豐田做的一則廣告在馬來西亞引起轟動。據報導，新聞部刪除了這些廣告，稱它們是「對亞洲人的侮辱」。

該廣告似乎在馬來西亞的民眾中廣受歡迎，據報導，當時粉絲撕下廣告海報並將其帶回家。同時，馬來西亞部長卻發出質疑「為什麼要在亞洲廣告中使用西方面孔，我們自己的人還不夠帥嗎？」

馬來西亞並不是唯一一個對小布懷有敵意的亞洲國家。據報導，1997年小布主演的電影《火線大逃亡》上映後，中國禁止了電影，這部電影觸及了中國和西藏之間有爭議的歷史。

5. 與喬治克隆尼擁有終極好萊塢兄弟情



布萊德彼特和喬治克隆尼的友誼絕對比他們的許多好萊塢戀情更持久。兩人曾一起出演過《瞞天過海》三部曲和《布萊德彼特之即刻毀滅》等電影，兩個人是很好的朋友，他們甚至不介意時不時互相取笑。

克隆尼甚至在Omaze的廣告中飾演布萊德彼特的超級粉絲，他對這位演員有輕微的痴迷，但也稱讚他在娛樂圈的成功。「很長一段時間以來，布萊德彼特一直是世界上最大的電影明星。他比我大，比李奧納多大。我真的很佩服他處理這些問題的方式。」

話雖如此，2001 年，喬治克隆尼就差點被小布從BFF名單中刪除，當時他對他開了一個可能會導致不良副作用的惡作劇。他在小布的汽車後面貼了一張保險槓貼紙，上面寫著“F**k Cops”（去你的警察），而小布並不知情。

為了反擊好友克隆尼的惡作劇，拍攝《瞞天過海：長驅直入》時，小布寫了一封信，自稱是喬治克隆尼的公關人員，並發給了整個劇組。信中說喬治克隆尼對他的表演方式非常認真，不希望任何人直視他的眼睛或與他說話。他還希望人們只用他角色的名字 Danny Ocean 或“Mr. Ocean”來稱呼他。劇組在片場持續了兩個星期。

喬治克隆尼是好萊塢著名的惡作劇之王——他似乎也有點認真地維持這個頭銜。在一次採訪中，喬治克隆尼講述了在拍攝《瞞天過海：長驅直入》時，他和拍攝團隊一起住在克隆尼義大利科莫湖的家，他說服大家不如住進對面鬼屋。一天晚上，他、布萊德彼特、麥特戴蒙鼓起勇氣搭克隆尼的浮筒船渡過水面，終於到了毛骨悚然的廢棄老屋。「我們看到的第一個東西就是，像蛇吃女人頭之類的雕像，我們於是討論：一根蠟燭、六根火柴和一瓶酒，只要能在鬼屋過夜的人，我們會給予 10,000 美元報酬。」他回憶道。小布與唐奇鐸接受了賭注，但是他們只持續了幾個小時。「一路上發生了很多愚蠢的事，但我們度過了一段美好時光，」克隆尼深情地回憶道。

6. 因為相親與前妻珍妮佛安妮斯頓結緣



布萊德彼特和珍妮佛安妮斯頓是千禧年初期的黃金情侶。他們在1994年相遇，這是由他們的經理安排的。直到1998年，小布和安妮斯頓才開始見面約會。

好萊塢最好的童話故事注定不會持續太久。2005年，在他們舉行了百萬美元婚禮的五年後，兩人分道揚鑣，謠言傳出小布和裘莉之間正在醞釀曖昧。即便如此，安妮斯頓在2006 年採訪中說：「我們退出這段關係就像我們進入它一樣美妙。」小布也對安妮斯頓讚不絕口，稱她為“令人難以置信的奉獻、愛心和搞笑的女人，仍然是（他的）朋友”。每次小布和安妮斯頓在離婚後重聚，無論是在頒獎典禮上還是在生日派對上，反應都是熱烈的，證明這對夫婦仍然是粉絲最喜歡的一對。

7. 小布與小辣椒說他們在分手 25 年後仍然「深愛著對方」

在裘莉和珍妮佛安妮斯頓之前，布萊德彼特與小辣椒葛妮絲派特洛（Gwyneth Paltrow）在 90 年代約會並在1997年最終取消之前曾短暫訂婚。

雖然這對前情侶以前的關係沒有經得住時間的考驗，但他們一直保持聯繫，並透露他們仍然彼此相愛——當然是作為朋友的相愛。

在一次採訪中，小布對小辣椒說：「現在有你作為朋友真是太好了。」

在當時交往中，布萊德彼特曾公開談論與葛妮絲派特洛對抗哈維溫斯坦：想要確保不會再發生任何事情。當時，哈維溫斯坦想要請葛妮絲派特洛到他房間替他按摩，當時小布與哈維溫斯坦對質，他說：「如果你讓她再次感到不舒服，我會殺了你。」近年，也因為好萊塢MeToo運動，這件事又被提及。

8. 與性感又知性的裘莉相愛至相殺的關係

裘莉在2005年拍攝《史密斯任務》時愛上了小布，兩人2014年正式結婚。

史密斯夫婦相處幾年後，裘莉接受媒體採訪時說：「我很幸運能和布萊德彼特在一起。他是一個真正的紳士，但他也是一個真正的男人。他在成為一個非凡、偉大、慈愛的父親之間取得了完美的平衡，一個非常非常聰明的人，在身體上他是一個真正的男人。」與此同時，小布在2013年媒體採訪說：「我的朋友很少。我有幾個親密的朋友，我有我的家人，我不知道生活會比這更幸福。我在做東西。我只是不知道生活會更快樂。」顯見，當時兩人相愛時的甜蜜。

在他們十二年的關係中，這對夫婦被稱為“ Brangelina ”—娛樂媒體創造的一個組合詞。他們成為好萊塢最迷人的情侶之一。雖然，這段關係在2019正式結束。尤其，此後他們還一直在為孩子們的監護權、法國的葡萄酒業務股份等因素而進行官司。

9. 男神竟是美國前總統巴拉克·歐巴馬的遠房表親



這位奧斯卡影帝和美國第 44 任總統是遠親，這段關係並不為大眾所知。事實證明，這兩位傑出的人是媒體所描繪的祖先Edwin Hickman的第九代堂兄弟。血統可以追溯到Hickman的兩個兒子，他們各自的後代是小布和歐巴馬。雖然人們對 18 世紀去世的Hickman知之甚少，但他的根源在維吉尼亞州被發現。小布和歐巴馬之間可能有一個共同的南方血統。

他們關係在2008年歐巴馬競選總統期間浮出水面。「我認為他得到了基因庫中更好看的一面，」歐巴馬在提到他與小布的關係時說。雖然小布沒有公開暗示歐巴馬是表弟，但據推測，當他們在 2009 年在白宮會面時，他對這位政治家“懷有敬意”。

10. 是個軍事迷，擁有自己的二戰戰鬥機還有蘇聯坦克



這位一線明星因出演二戰題材的戰爭片《怒火特攻隊》，他扮演謝爾曼坦克的指揮官之後，小布擁有自己的噴火戰鬥機。

小布擁有一架經過修復的二戰皇家空軍噴火戰鬥機（Spitfire，是英國在二次世界大戰中最重要也最具代表性的戰鬥機之一），據報導他在出演2014年的《怒火特攻隊》後花了400萬美元購買了這架飛機。噴火戰鬥機對他來說也不是靜態的收藏品。這位演員擁有飛行員執照，這個興趣也是受到前妻裘莉影響，並且他常拜訪存放戰鬥飛機的英國索美塞特郡，也安排額外的訓練來飛行二戰戰鬥機。

在主演了2011年《末日之戰》後，小布決定購買其中的道具，一輛冷戰時期的蘇聯T-54 坦克。這輛坦克顯然沒有在任何主要的動作場景中使用，但它仍然成功地吸引了小布的注意。拍攝結束後，他購買了坦克並將其運送到他在洛杉磯的家中。

2020年，一輛二戰M4A1灰熊改型的謝爾曼坦克進行拍賣，雖然沒有透漏到底是誰買了這輛坦克，但多數人都猜可能是布萊德彼特。

11. 在新冠疫情封城期間，培養了兩個興趣­彈吉他、製作陶器



新冠疫情大流行期間給我們所有人帶來了生活方式的改變。小布也是因此而培養了兩個新的興趣。

布萊德彼特是一個多方面的人，這已經不是什麼秘密了，從電影表演到製作一些最好的電影。從開飛機到彈吉他和捏陶土，這位 58 歲的性感熟男可以做到這一切。

除了飛行經驗，這位演員還討論了他不那麼令人印象深刻的吉他曲子。「我彈吉他，我喜歡音樂，但我真的很爛！」他在2022年告訴媒體，他似乎已經試圖提高自己的演奏水平，每天早起進行一些吉他練習。

另外，也培養了製作陶器的興趣。「我喜歡在燒窯之前花幾個小時在粘土上亂搞。」他發現創造的超然力量：「我只想一直創造。如果我不做，我會以某種方式死去。」

12. 他的演藝生涯可能即將結束?!



布萊德彼特的職業生涯跨越了30多年，經歷過80多部電影作品，以他的名字創作了近 70 部作品，並兩次獲得奧斯卡獎，作為好萊塢最值得信賴的名人之一，他的職業生涯非常輝煌。但所有這一切都可能會發生變化，因為這位58歲的熟男一直在思考要為他的畢生工作拉下帷幕，他在2020年國際電影節上宣布「我再也受不了夜拍了，我很樂意把特技交給一個特技演員。我不再記得《鬥陣俱樂部》的第一條規則了。」

小布最近似乎發生了明顯轉變，正如他在 2022 年與媒體談到他職業生涯的“最後一站”一樣：「這部分會是什麼？我想如何設計它？」 在他即將上映的電影中，他在最新的動作片《子彈列車》中飾演瓢蟲，一個容易上當受騙的殺手。他在宣傳期間宣稱，他自己的生活反映了他的性格，他很像一個“正在經歷自我發現的 22 歲年輕人”。他的選擇也在發生變化，正如他說，「隨著年齡的增長變得越來越暴躁，“舒適變得更加重要”。」

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