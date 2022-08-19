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強尼戴普回歸DIOR直接續約　天價代言香水，再演法國史上最糜爛國王

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文／妞新聞

從與前妻安柏赫德（Amber Heard）開始打官司後對強尼戴普（Johnny Depp）不離不棄的DIOR，在近期被國外媒體證實在官司勝訴後一樣會挺強尼戴普到底，拿出「百萬美金」的多年合約續簽強尼戴普作為品牌香水Sauvage的代言人，也為強尼戴普官司後的回歸之路再添一筆！

▲強尼戴普代言DIOR香水「曠野之心」（圖／翻攝自IG@DIOR Beauty，下同）

強尼戴普從2015年開始成為DIOR品牌香水「曠野之心」（Sauvage）的代言人，當時為了該香水拍攝一系列形象宣傳照，也讓Sauvage在全球大熱賣，不過與前妻安柏赫德的離婚官司與家暴案爆發後，強尼戴普形象大跌，不僅因此失去重要的電影角色，合作過的品牌也陸續切割，唯有DIOR在當時不離不棄！

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歷經強尼戴普形象爆跌到前陣子驚險逆轉的誹謗案官司，DIOR一路以來從未終止過與強尼戴普的代言合作關係，根據外國媒體《insider》報導，有相關人士已經證實DIOR已經與強尼戴普簽訂了至少百萬美元的複數年代言合約，而DIOR Beauty更在近期發表了一張強尼戴普正在彈吉他的影片，並配文「Backstage at @olympiahall before the last show. Fearless yet human, just like Sauvage.」，等於間接官宣了強尼戴普繼續合作的消息。

▲強尼戴普首部回歸之作飾演法國國王「路易十五」。（圖／翻攝自推特@Deadline Hollywood）

除了與DIOR簽訂了新的代言合約之外，強尼戴普在官司結束後的首部回歸之作將在《Jeanne du Barry》中飾演法國史上最糜爛的國王「路易十五」一角，也曝光首張劇照，劇照中強尼戴普以黑布矇眼，一身18世紀法國貴族的金色高領夾克裝束，戴著白金色假髮、塗上粉底與紅唇，話題性十足！

 【延伸閱讀】

神仙顏值帥到沒天理！李奧納多、強尼戴普、布萊德彼特，三大男神少年同框照太好看！

鋼鐵人挺好友3000！強尼戴普誹謗案勝訴，小勞勃道尼秒打視訊電話祝賀暖爆！

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關鍵字：

Niusnews妞新聞, DIOR, 強尼戴普, 香水, Sauvage香水

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