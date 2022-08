強尼戴普回歸DIOR直接續約　天價代言香水，再演法國史上最糜爛國王

文/妞新聞

從與前妻安柏赫德(Amber Heard)開始打官司後對強尼戴普(Johnny Depp)不離不棄的DIOR,在近期被國外媒體證實在官司勝訴後一樣會挺強尼戴普到底,拿出「百萬美金」的多年合約續簽強尼戴普作為品牌香水Sauvage的代言人,也為強尼戴普官司後的回歸之路再添一筆!

▲強尼戴普代言DIOR香水「曠野之心」(圖/翻攝自IG@DIOR Beauty,下同)



強尼戴普從2015年開始成為DIOR品牌香水「曠野之心」(Sauvage)的代言人,當時為了該香水拍攝一系列形象宣傳照,也讓Sauvage在全球大熱賣,不過與前妻安柏赫德的離婚官司與家暴案爆發後,強尼戴普形象大跌,不僅因此失去重要的電影角色,合作過的品牌也陸續切割,唯有DIOR在當時不離不棄!

歷經強尼戴普形象爆跌到前陣子驚險逆轉的誹謗案官司,DIOR一路以來從未終止過與強尼戴普的代言合作關係,根據外國媒體《insider》報導,有相關人士已經證實DIOR已經與強尼戴普簽訂了至少百萬美元的複數年代言合約,而DIOR Beauty更在近期發表了一張強尼戴普正在彈吉他的影片,並配文「Backstage at @olympiahall before the last show. Fearless yet human, just like Sauvage.」,等於間接官宣了強尼戴普繼續合作的消息。

▲強尼戴普首部回歸之作飾演法國國王「路易十五」。(圖/翻攝自推特@Deadline Hollywood)

除了與DIOR簽訂了新的代言合約之外,強尼戴普在官司結束後的首部回歸之作將在《Jeanne du Barry》中飾演法國史上最糜爛的國王「路易十五」一角,也曝光首張劇照,劇照中強尼戴普以黑布矇眼,一身18世紀法國貴族的金色高領夾克裝束,戴著白金色假髮、塗上粉底與紅唇,話題性十足!

