再給一次機會？　決定復合前先問自己4個問題

▲分手後要復合嗎？答案在自己身上。（圖／unsplash、pexels）

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當初曾是自己愛過的人，經歷了一次分離的傷痛，是否還要再給對方一次機會？人的想法會變，確實沒有什麼是絕對的，也許就因為我們都已經傷痕累累，才能知道對方才是最適合我們的那一個，但為何仍有高比例復合的情侶，最後仍走上分離？在決定復合前，應該要好好思考這4個問題。

當初分手的原因沒有了嗎？

很顯然的，當初決定分開的原因是你們仍然不能妥協的一件事，無論是因為一個介入的人，或是其他的因素，這理由是否仍然存在你們兩人之間？個性、想法是否已經改變了？介入的人是否真正離開了？如果那些陰影仍在，那當初的心痛仍未持續出現在你們之中。

復合後能擁有你想要的嗎？

有想過為什麼要復合呢？希望對方能給你怎樣的相處？真的能重回之前的日子嗎？復合之後，兩個人就應該朝向共同的目標而行，而且都是心甘情願的，如果只是想找回愛，你需要直接理解，經過了分離之後，你們不再是以前的自己了，若原因只是因為想依靠，既然你分手後都能站起來，就不要回到那個虛弱的自己了。

你可以忘掉傷痛了？

要重新開始，就要真正的原諒對方。你能回首看著經歷過的那些，不會避而不談，才能真正的相處下去，不然總有一天，你還是要面對自己的恐懼、傷心與難過，若你真的無法處理與消化，就不要貿然跟他復合，回憶會一直傷害你，直到你宣告放棄為止。

你們分開多久了？

時間能改變一個人，但不是幾週、幾個月的事情，分手不過短短時光，你覺得對方有可能會改變？而你的傷也好了嗎？兩人分開後經歷了全新的生活、人生體會，把腳步都站穩了，不依靠對方好好照顧自己了，再來談復合的事，才能知道那是不是最適合的選擇。

最後，如果之前的相處、分離或分手方式存在任何暴力，你都不該重新開啟這段關係，如果可以，不再聯絡才是最好的處理方式。