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瘦子潛水裝造型電暈網友　40萬歐米茄上手飆高帥度

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▲▼ 瘦子 。（圖／翻攝IG）

▲瘦子潛水造型搭配海馬系列潛水錶，被網友狂讚帥氣。（圖／翻攝mjfceo IG）

記者陳雅韻／台北報導

歌手瘦子剛結束3場台北小巨蛋演唱會，他回歸家庭生活，準備與孕妻迎接預產期8月底或9月初的處女座寶寶，不過熱愛海洋的他，仍不忘分享潛水裝帥照，佩戴歐米茄（OMEGA）防水深度達6,000米的海馬系列Planet Ocean 6000米系列同軸擒縱45.5毫米大師天文台腕錶Ultra Deep，寫下「演唱會完跟著海馬，世界最深潛探險，靜靜的就我與大海」，被網友一面倒讚太帥了。

▲▼ 瘦子 。（圖／翻攝IG）

▲瘦子選戴搭配NATO錶帶的鈦金屬款海馬系列Planet Ocean 6000米系列同軸擒縱45.5毫米大師天文台腕錶Ultra Deep。（圖／翻攝mjfceo IG）

瘦子所選的歐米茄海馬系列Planet Ocean 6000米系列同軸擒縱45.5毫米大師天文台腕錶Ultra Deep是年度話題之作，品牌為證明其驚人的防水性，去年將錶置於馬里亞納海溝6,269米的深海環境中進行測試，內載的8912同軸擒縱大師天文台認證機芯，成功通過深度測試及抗磁嚴苛條件，也符合瑞士獨立測量機關METAS的ISO 6425飽和潛水腕錶標準，共有7種款式，瘦子所戴的為鈦金屬版本，其他6款為獨家創新的O-MEGASTEEL製成，此高性能不鏽鋼合金比一般不鏽鋼更為堅韌、更潔白，同時具備高抗腐蝕特性。

▲▼ 瘦子 。（圖／翻攝IG）

▲歐米茄海馬系列Planet Ocean 6000米系列同軸擒縱45.5毫米大師天文台腕錶Ultra Deep，403,000元。（圖／翻攝mjfceo IG）

瘦子同時是運動品牌PUMA代言人，在最新曝光的形象照中，他演繹由運動套裝延伸出的T7 Blazer休閒正裝與Slipstream復刻鞋，此系列服裝最大特色是取T7運動外套透氣舒適的面料，並為運動外套版型加入傳統西裝的平駁領，成功展現兼具舒適感又帶有雅痞味的紳士風格。

▲▼ 瘦子 。（圖／翻攝IG）

▲瘦子為代言的PUMA演繹T7 Blazer休閒正裝。（圖／翻攝PUMA臉書）

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關鍵字：

瘦子, OMEGA, 歐米茄, PUMA

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