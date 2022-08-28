日本小魚醬油瓶變「大」了　化身可愛環保燈，點亮對海廢的重視

實習記者蔡孟廷／綜合報導

在日本外帶壽司餐盒時，經常可以看到小魚醬油瓶的身影，來自澳洲雪梨設計工作室Heliograf的兩位設計師，經常目睹塑膠製品為海洋環境帶來的破壞，有感這類許多生活中使用的一次性塑料，用完即丟雖然方便，最終卻對海洋環境產生重創，以此為靈感，將小魚醬油瓶變「大」了，並且化身為海洋垃圾所製成的造型燈具「Light Soy」，點亮每個人對環保的重視。

▲以小魚醬油瓶為發想的 「Light Soy」，造型可愛又細緻。（圖／由Pinkoi提供，下同）

小魚醬油瓶環保燈原先是採用可回收手工玻璃製作，但強調海廢所帶來的巨大影響，新款則改為海洋塑膠廢棄材質，除了造型有趣、實用，更以環保材質提醒人們，是時候讓一次性使用的塑膠製品退場，進入減塑新生活。

新款原料都是由設計師在海洋污染源頭處收集到的塑膠廢棄物回收再製，精緻還原了小魚醬油瓶上的刻花與紋路，並採用觸控調光的節能LED燈， 有4種亮度等級，放在餐桌、辦公桌都很適合。

而在包裝上也用盡巧思，使用回收甘蔗渣製成的再生材質，可生物分解也不額外產生塑膠包裝，特別的是也不附充電線，消費者可使用家中已有的USB-C充電線，減少電子垃圾達到環保永續性。

▲高雅的金屬燈座除了讓小魚有個家，更能提升家中擺飾質感

另外也推出了極簡風的高雅燈座，充滿重量的金屬質感與洗練的外觀，除了讓小魚有家可歸，更能提升家中質感。同時每售出一盞燈，更會資助清理高達2公斤重的海洋塑膠廢棄物，讓購買從浪費變成一項支持海洋塑膠廢物清理的活動，小魚醬油瓶環保燈目前在Pinkoi獨家販售中。

▲將葡萄藤製成線香和藤筷，完全改變了印象中葡萄藤只能燒掉或放路邊的傳統印象（圖／翻攝自FB@枝多少）

台灣本地品牌枝多少，原先只是朝陽科技大學的學生與大學社會責任實踐計畫（USR計劃）所推出的品牌，沒想到在這群學生畢業後仍持續在進行，將原先被視為垃圾的葡萄藤，製成葡萄藤炭之後融入生活之中。像是拜拜不可缺少的線香，以及外觀素雅的環保藤筷，都是由葡萄藤炭加工製成，這些有創意的環保小物不只提高我們的生活質感，同時減少我們對環境造成的破壞，還可以時刻提醒我們永續的重要。