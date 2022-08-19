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不用花大錢！10種超市裡就可以買到的「抗老食物」越吃越年輕

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記者李薇／台北報導　圖／pexels

想要全方位抗老，除了基本的保養、防曬需要做好做滿之外，飲食上也是特別要注意，不妨可以遵循這10種抗老菜單，不用花大錢、超市就可以買到，加進平時的飲食裡面，讓身體也可以達到完美的營養攝取，由內而外達到全方位的逆齡。

▲抗老,飲食,健康,保養,減肥,瘦身,。（圖／pexels）

1.優格

建議挑選的是無糖的優格，裡面擁有益生菌跟乳酸菌，可以培養腸道好消化，對於體型的改變也有一定的效果，一週2、3天當做早餐吃，適當排空，效果會很好。

2.番茄

番茄裡面擁有很多的茄紅素，是很好的抗氧化劑，而且可以被人體大量吸收，守護身體不受到外在刺激傷害，還有研究發現番茄有抗癌的效果，煮熟之後食用更好。

3.藍莓

藍莓在台灣算是價格比較高昂的水果，但是裡面蘊含的花青素，抗氧化效果也是一等一的好，而且甜度不高，一天一小把就夠了，還可以預防失智症。

▲抗老,飲食,健康,保養,減肥,瘦身,。（圖／pexels）

4.鮭魚

鮭魚富含好的蛋白質，以及Omega-3的不飽和脂肪酸，對於降低血壓、改善心律不整、遠離心臟病，都有很好的效果。

5.堅果

作為植物最精華的部分，堅果的營養豐富又全面，通常裡面都富含維他命E，可以預防衰老，有益心血管、肌膚以及腸道健康，加上因為咀嚼的時間長，吃一點點就很有飽足感。

▲抗老,飲食,健康,保養,減肥,瘦身,。（圖／pexels）

6.酪梨

作為蔬果裡面最好的油脂來源，酪梨也有「森林的奶油」之稱，擁有穩定血糖的效果，尤其是酪梨籽更是擁有豐富的多酚，可以達到抗氧化的作用，拿來加水煮成茶喝更好。

7.綠茶

用綠茶取代手搖飲吧！裡面的兒茶素跟茶多酚，都有很好的抗氧化功能，裡面還有維生素、胺基酸、礦物質等成分，還可以幫助瘦身，預防心血管硬化。

8.甜椒

甜椒裡面含有豐富的膳食纖維及維生素C，其中紅椒的維生素A含量特別高，抗氧化效果當然也很強，可以促進人體新陳代謝，建議用好的油炒煮之後食用，身體的吸收度會比較高。

9.橄欖油

橄欖油富含的omega-3、橄欖多酚與不飽和脂肪酸，對於降低心臟病、癌症擁有很大的幫助，建議可以在煮飯的時候挑選適合的橄欖油，或是加在沙拉裡面，提高吸收率。

▲抗老,飲食,健康,保養,減肥,瘦身,。（圖／pexels）

10.黑芝麻

黑芝麻的營養價值很高，富含芝麻木酚素、維他命E、蛋白質、膳食纖維等等，可以防止血糖急速上升，同時達到抗氧化的效果，抑制細胞氧化。

關鍵字：

抗老, 飲食, 健康, 保養, 減肥, 瘦身

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