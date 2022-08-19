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看展美照拍不完、還能拿超過700元的保養品　快揪好友出發了！

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

想找地方拍美照，還可以免費拿禮物，這麼好康的地方當然要去！《ET FASHION》就盤點兩個好拍好玩的地方，不但能夠當一日網美，秒殺記憶體，還可以拿市價超過1300元的保養品，當然是要去好去滿。

▲L’OCCITANE,伊麗莎白雅頓,展覽,護膚,保養,。（圖／品牌提供）

＃L’OCCITANE 期間限定永續體驗展

只要透過LINE官方帳號預約，就可以參加的L’OCCITANE期間限定永續體驗展，位於品牌的忠孝概念店，整間店面以永續發展的概念設計，一踏進門口就是由台灣藝術家李霽設計的溫度物所，結合空瓶植栽藝術打造綠色時尚，讓人反思污染帶給環境的傷害，建立永續經營的生活理念。

▲L’OCCITANE,伊麗莎白雅頓,展覽,護膚,保養,。（圖／品牌提供）

「美麗，不用犧牲環境」，展覽不只是以裝置藝術呈現，現場還有多區運用各種不同的產品以及原料設計出牆面，讓人了解L’OCCITANE從原料到製品、包裝，都是朝著環保永續的概念發展，現場還提供空瓶回收計劃，只要是可以回收的化妝品容器，都可以拿來換贈品。

▲L’OCCITANE,伊麗莎白雅頓,展覽,護膚,保養,。（圖／品牌提供）

只要預約展覽成功，就可以得到櫻花淡香水7.5ml乙瓶；於活動現場IG公開貼文拍照打卡，即可獲得原野之心沐浴膠50ml乙份；參觀完展覽之後，在線上導覽回答問題，就有機會拿「愛地球摺疊揹袋」乙個，等於只要參加就可以拿價值超過700元的好禮。

▲L’OCCITANE,伊麗莎白雅頓,展覽,護膚,保養,。（圖／品牌提供）

＃伊麗莎白雅頓 白茶煥活美肌花園

慶祝全新的白茶煥活系列上市，伊麗莎白雅頓也推出絕美的美肌花園，只要繳交預約金1000元（可抵現場消費），就可以享受15分鐘全方位煥活護膚療程、訂製妝髮、再到韓系森林風完美四連拍，一次享有價值4900元的度假行程。

▲L’OCCITANE,伊麗莎白雅頓,展覽,護膚,保養,。（圖／品牌提供）

不僅有美麗的護膚跟妝髮課程，只要預約還贈送價值1300元的預約禮，裡面擁有：白茶煥亮眼部凝膠5ml、白茶香水10ml、雅頓時尚手提包，做完妝髮還可以到附近逛街採買，快揪好友一起出發，美美的當一日貴婦。
 

關鍵字：

L’OCCITANE, 伊麗莎白雅頓, 展覽, 護膚, 保養

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