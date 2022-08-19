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曾之喬霸氣喊：我不靠老公買鑽石！謝欣穎橘色開胸禮服搭藍寶石

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記者王則絲／台北報導

睽違兩年，卡地亞（Cartier）今（19日）晚於晶華酒店舉行頂級珠寶晚宴，現場不只邀請到陳庭妮與胡宇威這對可愛佳偶，女神曾之喬與謝欣穎也佩戴數千萬元的珠寶亮麗現身。擁有諸多珠寶鑑賞經驗的曾之喬，今晚訪問中透露自己收藏一顆超過2克拉枕型鑽石，並霸氣喊：「我不靠老公買鑽石作品的。」謝欣穎也不約而同認為，收藏珠寶不需要跟男友喊話：「我自己買就好了，比較踏實。」

▲▼ Cartier紅毯-曾之喬。（圖／記者黃克翔攝）

▲曾之喬一襲夢幻宮廷風的紫色緞面禮服華麗登場，身上卡地亞祖母綠寶石珠寶配件成搶眼焦點。（圖／記者黃克翔攝）

曾之喬今身穿一襲夢幻紫色的低胸宮廷袖禮服登場，讓她自己都直呼：「好浪漫。」身上佩戴卡地亞BEAUTÉS DU MONDE系列RAYUELA祖母綠寶石項鍊、耳環與戒指，總價近五千萬元，她分享：「我覺得蠻有趣的，第一眼感覺高貴，但這綠寶石其實是設計師想著回憶，以『跳房子遊戲』的童趣概念創造出來的經典作品。」長方形階梯式切工鑽石與長方形祖母綠構成的圖案，看起來就像是跳房子的格子。

 ▲卡地亞頂級珠寶系列 。（圖／品牌提供）

▲卡地亞頂級珠寶系列 。（圖／品牌提供）

▲BEAUTÉS DU MONDE系列RAYUELA祖母綠項鍊，5顆哥倫比亞產八角形階梯式切工祖母綠，總重10.56克拉、耳環乘載2顆總重2.12克拉的哥倫比亞產八角形階梯式切工祖母綠。（圖／品牌提供）

經常出席珠寶活動的曾之喬，對於珠寶鑑賞有一定的了解，亦有自身的收藏，她於訪問中偷偷透露：「我其實有一個枕型的鑽石了，不到3克拉。我自己很喜歡枕型的形狀，很有個性。」並且曾之喬強調：「我不靠老公買鑽石作品的」、「我還蠻鼓勵女生自己收藏，我覺得那個意義很不一樣。」

▲▼ Cartier紅毯-謝欣穎。（圖／記者黃克翔攝）

▲謝欣穎穿著大膽亮眼的開胸禮服，搭配跳色的卡地亞藍寶石系列珠寶。（圖／記者黃克翔攝）

謝欣穎今晚造型也十分亮眼，她穿著橘色的開胸長禮服現身紅毯，選擇佩戴卡地亞HEMERA藍寶石系列的珠寶來搭配，行頭總價高達三千萬元。謝欣穎形容身上的珠寶：「跟橘色有一種很強烈的對比，比較不按牌理出牌的配色。」耳環與戒指由枕型的錫蘭藍寶石，以及黃色、白色的切割鑽石打造，此系列以細微差異的藍色，輔以濃郁的黃色點綴，刻劃出猶如天空的魔幻時刻Magic Hour，日出、日落時分充滿暈染色彩的畫面。

▲卡地亞頂級珠寶系列 。（圖／品牌提供）

▲卡地亞頂級珠寶系列 。（圖／品牌提供）

▲HEMERA藍寶石戒指，三顆共重7.62克拉的枕形錫蘭藍寶石、一顆重1.20克拉的老礦式鑽石，以及一顆重1.01克拉的枕形鑽石打造；耳環由2顆共重4.91克拉的枕形錫蘭藍寶石，黃色及白色圓形明亮式切割鑽石打造。（圖／品牌提供）

提到珠寶收藏，謝欣穎與曾之喬英雄所見略同：「我自己買就好了，自己賺比較踏實。」說到男友，今日下午王柏傑出席手錶活動，提到只有跟謝欣穎約會時會提早出門，但是跟兄弟相約就比較隨性，謝欣穎便趁此機會力挺男友：「他其實蠻守時的，不管工作或是跟我約。」

►王柏傑自曝「怕女友」約會不敢遲到　戴Grand Seiko「月天心」耍帥

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