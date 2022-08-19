陳庭妮戴「8千萬祖母綠」助陣卡地亞　胡宇威甜喊：眼睛離不開她

▲陳庭妮分享今日造型。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

卡地亞（Cartier）今（19日）舉行年度頂級珠寶晚宴，邀請陳庭妮、胡宇威、曾之喬與謝欣穎出席，陳庭妮佩戴BROMOSA祖母綠項鍊壓軸現身成為焦點，參與如此盛會讓她直呼開眼界，但離入手身上總價8千萬的珠寶還有段距離，因此趁機喊話另一半胡宇威「加油」，同時不忘讚他怎麼樣都帥，對準老公相當滿意。

▲陳庭妮佩戴BROMOSA 祖母綠項鍊，两顆來自哥倫比亞的梨型祖母綠總重 12.55克拉，NT$ 64,500,000。（圖／記者黃克翔攝）

陳庭妮此次佩戴BROMOSA 祖母綠項鍊華麗登場，她是品牌頂級珠寶晚宴常客，笑說每年都來「開眼界」，聽故事、欣賞工藝之美，也藉此督促自己努力工作。而今晚開出火辣深V全為襯托以摩天大樓平面剪影為靈感的項鍊，共有2種佩戴方式，可當成垂墜耳飾，對此陳庭妮表示：「祖母綠很符合我目前開心的狀態，看起來非常昂貴。」因價值近億元讓她卻步，陳庭妮幽默喊話另一半「加油」示意埋單，胡宇威則回應：「沒問題，我油加很滿。」

▲胡宇威佩戴古董珍藏系列魔法樹JABOT胸針是點睛之筆，NT$ 9,600,000。（圖／記者黃克翔攝）

胡宇威在今年1月求婚陳庭妮成功，兩人目前婚禮進度緩慢，此次低調同台不同框，但也不忘放閃，胡宇威看到她佩戴祖母綠珠寶的模樣，大讚「從頭到腳都很漂亮」，是否人比珠寶還美？他也秒答：「可以這樣說，眼睛離不開她。」相較於陳庭妮是珠寶前輩，胡宇威今晚獻出品牌頂級珠寶晚宴初體驗，他以價值超過1千萬的古董珍藏系列魔法樹JABOT胸針為重點，設計上運用多色彩鑽創造豐富視覺，讓他聯想到兒時家中就種過一棵蘋果樹，胡宇威表示：「男生佩戴胸針很加分，低調紳士一些很重要。」

▲曾之喬、謝欣穎也受邀出席。（圖／記者黃克翔攝）

品牌歷年舉辦頂級珠寶晚宴成為傳統， BEAUTES DU MONDE 頂級珠寶展即日起至 8月27 日於台北登場。此次展出作品包括逾300 件頂級珠賽系列作品、卡地亞古董珍藏系列、高級製錶作品及 40 件首次抵台從未曝光過的新品。