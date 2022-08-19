小S和二女兒Lily同框比美，自曝「唇膏」竟增進夫妻感情

▲小S和二女兒Lily自拍比美。

記者曾怡嘉／台北報導

國際巨星小S今天與二女兒Lily許韶恩聯袂出席精品唇膏活動擔任嘉賓，母女同框比美，今天也算是Lily參與美妝活動初體驗，仙氣外表加上漂亮的英文口音，讓人好驚豔，小S現場也妙語如珠，直誇這支唇膏大大增進夫妻感情。

小S大方分享平時出門都會和老公親一下，以前總擔心口紅會糊掉，但塗了Dior的超完美持久唇膏就沒這個顧慮，親吻完不沾染，讓他們更常親吻，幫助增進夫妻感情，她也聊到今天使用的是#840楓葉磚紅，看起來很有氣場，有時候出門素顏就靠擦唇膏來顯氣色。

而Lily今天使用的超完美持久唇露#637，塗起來很有少女感，不怕看起來太成熟，小S也透露最近Lily迷上研究彩妝，像是出席活動前在家就塗了滿手的唇膏試色，才挑出今天使用色。聊到女兒對彩妝有興趣很好，但還是提醒女兒千萬別飆粗眼線和大濃妝，現在的年紀只要塗個漂亮的唇色就很美了。

小S也加碼爆料Lily最近很喜歡穿露肚子的短上衣，提及女兒這樣穿，讓爸爸非常擔心，但她認為女兒這樣穿搭很健康，趁著青春能露一下也無妨。但仍提醒女兒和朋友一起出去的話，坐定位後可以用外套蓋一下肚子，另外也耳提面命女兒，外面男生給的飲料千萬不要喝。

▲Dior 超完美持久唇膏，#840。