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BLACKPINK新MV百變造型名牌齊發　 Rosé戴111萬Tiffany珠寶唱跳

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▲▼ Blackpink 。（圖／翻攝MV）

▲Rosé於BLACKPINK最新發表的《Pink Venom 》MV中佩戴Tiffany珠寶。（圖／翻攝《Pink Venom》MV）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女團BLACKPINK時隔兩年推出新專輯《BORN PINK》，今（19日）釋出專輯先行曲《Pink Venom》MV，上線10小時已突破5510萬觀看次數，足見她們在全球的高人氣，4位團員在MV中造型百變，細究仍可見精心搭配各自代言的品牌商品搏曝光，身為美國珠寶品牌Tiffany & Co.代言人的Rosé，即戴著111萬元的珠寶又唱又跳，成功吸睛。

▲▼ Blackpink 。（圖／翻攝MV）

▲Tiffany HardWear 18K金垂墜球形與鎖扣雙圈項鍊660,000元。（圖／Tiffany & Co.提供，以下同）

Rosé於《Pink Venom 》MV中的黑色露肩造型，搭配Tiffany中性風格的HardWear 18K金垂墜球形與鎖扣雙圈項鍊，同時戴上T系列及Knot系列鑽戒，塑造搖滾風格，在近距離鏡頭前為代言品牌贏得曝光機會。

▲▼ Blackpink 。（圖／翻攝MV）

▲▼ Blackpink 。（圖／翻攝MV）▲▼ Blackpink 。（圖／翻攝MV）▲▼ Blackpink 。（圖／翻攝MV）

▲Rosé還戴上Tiffany Knot 18K玫瑰金寬版鑽戒（左起）191,000元，窄版鑽戒63,000元與T1 18K玫瑰金寬版鑽戒198,000元。

同團的Jisoo則是Dior品牌大使，她在MV中以Dior早秋系列無袖短版針織上衣搭配熱褲，以及Dior Logo棉質長襪配黑色橡膠低筒靴，盡顯一雙美腿；同一幕的Jennie則是穿短到不能再短的露腰連身褲配上香奈兒（CHANEL）過膝長靴展現性感魅力，點出與品牌的密切關係。

▲▼ Blackpink 。（圖／翻攝MV）

▲Jisoo（右二）於MV中穿Dior早秋短版針織上衣60,000元、Logo棉質長襪16,500元、靴子71,000元，Jennie（左一）則穿香奈兒長靴。（圖／翻攝《Pink Venom》MV）

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關鍵字：

Blackpink, Jennie, Jisoo, Rose, Tiffany

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