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吃玉米了！營養師教你吃「6種食物」清熱解毒，換季吃正好

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▲▼營養師教你吃「6種食物」清熱解毒 。（圖／Unsplash、Pexels）

▲玉米富含膳食纖維可幫助腸胃蠕動。（圖／Unsplash、Pexels，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

人的身體會因應節氣時令的自然規律而產生相應變化，日常飲食也該順應時節，現正處於「處暑」，處暑意謂著夏季真的要結束了，而「秋老虎，毒如虎」的季節冷熱交替之際，因暑氣有「燥」的特質，營養師余朱青建議多吃清熱安神食物，更有益健康。

#鴨肉

帶有涼性，幫助滋陰清熱，養胃補血，利水消腫。

▲▼營養師教你吃「6種食物」清熱解毒 。（圖／Unsplash、Pexels）

#秋葵

增強身體耐力，強腎補虛，而且熱量低，也是減肥者的首選。

#蓮子

凡說到清熱安神的食物，一定會有蓮子，常搭配銀耳、百合食用。

▲▼營養師教你吃「6種食物」清熱解毒 。（圖／Unsplash、Pexels）

#梨子

水梨有潤肺的效果，烹煮食物要記得採用清蒸或燉煮的方式較為適合。

#小白菜

味苦微寒，通腸利胃。小白菜中含有維生素Ｃ和鈣質，還有磷、鐵、胡蘿蔔素和維生素Ｂ。

▲▼營養師教你吃「6種食物」清熱解毒 。（圖／Unsplash、Pexels）

#玉米

初秋可多吃鮮嫩的玉米，富含膳食纖維，能促進腸道蠕動，其中，嫩玉米中鎂、鈣和胡蘿葡素等營養物質也較一般穀物高，可以預防高血壓，清除自由基的功效，有助於延緩衰老。

▲▼營養師教6種清熱解毒食物。（圖／Unsplash）

▲（圖／翻攝自FB/營養師余朱青）

營養師余朱青推薦以上6種食物幫你退散暑氣，她也提醒在季節交替之際，早晚溫差較大，外出建議戴上外套，避免感冒，而更應從充足睡眠做起，幫助增加自身免疫力。

►營養師曝「檸檬好處」，入菜竟能幫助鐵質吸收

關鍵字：

飲食, 食物, 清熱解毒, 營養師

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