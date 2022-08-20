實用又省錢！YG彩妝師教7招冷門小技巧　0失誤腮紅畫法超簡單

▲彩妝師分享很多人都不知道的「冷門」化妝小技巧。（圖／翻攝IG@etudeofficial、@innisfreeofficial）

記者張毓容／綜合報導 圖／翻攝小紅書@明星化妝師朴東民

睫毛老是暈妝還夾不翹？底妝卡粉斑駁，又沒時間重上妝好困擾？YG旗下擁有15年經驗的韓國明星化妝師朴東民就分享了7個超實用的「冷門」化妝小技巧，有些隱藏版小妙招不僅能讓妝容更精緻，還能幫你省下不少錢，連新手都能輕鬆學會！

＃底妝卡粉斑駁？



底妝卡粉斑駁時，整個卸掉重上太麻煩、花時間，朴東民建議可以用棉花棒沾取乳液，在卡粉的區域打圈按摩，用面紙擦拭乾淨後再上粉底，妝感就會變得很服貼。

＃眼影不顯色？



想讓眼影更顯色，可以用定妝噴霧噴濕刷子，先在手上勻一下，再沾取眼影上眼，就會更顯色，也不容易飛粉。

＃以為氣墊用完了？



將粉盒中的海綿翻過來，還能繼續用一陣子。

＃睫毛暈妝？



很多女生塗睫毛膏很容易暈，而且怎麼都夾不翹，這是因為眼部、睫毛上有油脂。可以先在睫毛根部掃上蜜粉，睫毛夾上也鋪一點蜜粉，再去夾睫毛、上睫毛膏，就能畫出捲翹睫毛，還不暈妝。

＃眼線畫錯畫歪了？



眼線畫歪了，不需要卸掉重畫，可以用棉花棒沾取乳液，輕輕擦在劃錯的部位，這樣不傷皮膚，又可以卸掉錯誤部位的眼線妝。

＃手動點痣顯得生硬？



有時候故意想畫出幾顆小痣，為妝容增添點氛圍感，想點出「媽生痣」的感覺，可用納米棉花棒沾取棕色眼影，點在臉上即可，這樣點出來的痣會顯得很自然。

＃畫腮紅容易翻車？



想畫出自然腮紅，可以把口紅塗在大拇指根部與掌心的交界處，用雙手稍微揉搓一下後，印在兩頰上，就能打造出像是天生自帶的好氣色。

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